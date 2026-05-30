Marcelo Flores sale lesionado en la Final de Concachampions y preocupa a Canadá rumbo al Mundial 2026

La Final de la Concacaf Champions Cup dejó una de las imágenes más preocupantes de la noche luego de que Marcelo Flores tuviera que abandonar el terreno de juego tras sufrir una aparente lesión en la rodilla derecha, situación que genera incertidumbre a escasos días del inicio del Mundial 2026.

El futbolista de Tigres ingresó de cambio con la intención de aportar dinamismo al ataque de su equipo, pero su participación fue breve. Durante una acción ofensiva, el jugador realizó un recorte y de inmediato mostró señales de dolor, cayendo sobre el césped y requiriendo atención médica.

Malas noticias para Marcelo Flores, el canadiense salió llorando tras lesionarse en la final ante Toluca… ¿Se perderá el Mundial? pic.twitter.com/VRNiuBmatI — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) May 31, 2026

Las primeras imágenes generaron preocupación tanto en el conjunto regiomontano como en la Selección de Canadá, ya que el futbolista es considerado una de las opciones ofensivas del combinado norteamericano para la próxima Copa del Mundo.

Aunque hasta el momento no existe un parte médico oficial, la forma en la que se produjo la jugada y la reacción del jugador encendieron las alarmas sobre una posible lesión de consideración en la articulación. Marcelo Flores abandonó el encuentro sin poder continuar y con evidentes molestias físicas.

La situación cobra mayor relevancia debido a la cercanía del Mundial 2026, torneo que comenzará en cuestión de días y donde Canadá tiene grandes expectativas tras el crecimiento mostrado en los últimos años a nivel internacional.

🤯🇨🇦 MARCELO FLORES had to be subbed off in today’s CONCACAF Champions Cup final against Toluca due to a NON CONTACT KNEE INJURY.



The 22-year-old was named in Canada’s squad for the 2026 FIFA World Cup. ⛔️🏆 pic.twitter.com/gWOcZDFbUI — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 31, 2026

Ahora, tanto Tigres como la selección canadiense estarán pendientes de los estudios médicos que determinen la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. Mientras tanto, la incertidumbre rodea el estado físico de uno de los jóvenes talentos más prometedores de la región.

Las próximas horas serán clave para conocer si Marcelo Flores podrá recuperarse a tiempo para disputar la justa mundialista o si este desafortunado incidente pondrá en riesgo su participación en el torneo más importante del futbol.