Sudáfrica enciende las alarmas antes del Mundial: error administrativo complica su viaje a México

A menos de dos semanas del arranque de la Copa del Mundo, la selección de Sudáfrica atraviesa una situación inesperada que ha alterado su planificación rumbo al partido inaugural frente a México. El combinado africano no podrá viajar en la fecha prevista debido a inconvenientes relacionados con la documentación migratoria de algunos integrantes de la delegación.

Los llamados Bafana Bafana tenían contemplado arribar al país con suficiente anticipación para realizar una etapa de preparación enfocada en la adaptación a la altura de la Ciudad de México. Sin embargo, un problema administrativo relacionado con la expedición de visas obligó a modificar el calendario establecido.

De acuerdo con reportes de medios sudafricanos, varios jugadores aún no cuentan con la autorización necesaria para ingresar a territorio mexicano, situación que impidió que el equipo emprendiera el viaje conforme a lo programado. El retraso se produjo apenas después de que la selección realizara una ceremonia de despedida en Johannesburgo antes de partir hacia la Copa del Mundo.

La principal preocupación para el cuerpo técnico es la reducción del tiempo de adaptación. Sudáfrica tenía previsto trabajar durante diez días en condiciones similares a las que encontrará en el encuentro inaugural, pero ahora dispondrá de menos tiempo para aclimatarse antes de enfrentar al conjunto mexicano.

Además del duelo ante México, la escuadra africana tiene una agenda exigente en la fase de grupos. Tras su presentación en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio, viajará a Atlanta para medirse ante Chequia el 18 de junio y posteriormente cerrará su participación en la primera ronda frente a Corea del Sur en Monterrey el día 24.

Aunque las autoridades deportivas sudafricanas trabajan para resolver la situación lo antes posible, el retraso genera incertidumbre entre los aficionados y podría representar una desventaja deportiva para uno de los rivales del Grupo A del Mundial 2026.