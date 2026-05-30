¡Cerrado y en temporada de lluvias! No habrá paso en el Puente vehicular de la 42 sur de Mérida; ¿hasta cuándo abrirá?

E Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar informó que el Paso en el Puente Vehicular de la 42 Sur permanecerá cerrado durante el fin de semana.

Esto debido a los trabajos realizados por parte del Instituto de Infraestructura Carretera Yucatán en el cuerpo exterior, carril central, de la vialidad.

Durante este sábado 30 de mayo se realizó el cierre parcial del PSV y la inhabilación del carril central, medidas que se mantendrán hasta el día lunes 1 de junio.

Las autoridades también informaron que el primer día del mes de junio se dará inicio a los trabajos de conservación, mientras que el martes 2 se realizará el colado de losa.

Las maniobras terminarán el miércoles 3 de junio, cuando se realice la reapertura del Puente Vehicular de la 42 Sur.

Las autoridades pidieron a la población tomar sus precauciones y utilizar calles laterales y vías alternas.