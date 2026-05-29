Miss Universo 2026: ¿Por qué Francia abandona el certamen tras años de tradición?

El mundo de los certámenes de belleza enfrenta una nueva polémica luego de que la organización de Miss Francia confirmara oficialmente su salida de Miss Universo, una decisión que sorprendió por tratarse de uno de los países con mayor historia y presencia dentro de la competencia internacional.

La noticia fue dada a conocer por la organización francesa encabezada por Frédéric Gilbert, quien explicó que actualmente ya no coinciden con la visión ni con el rumbo que ha tomado Miss Universo en los últimos años. El posicionamiento señala que existen diferencias relacionadas con los valores y objetivos del certamen.

Aunque el anuncio se hizo oficial recientemente, la ruptura habría comenzado a tomar fuerza después de la edición 2025 de Miss Universo, evento que generó múltiples cuestionamientos en redes sociales sobre la transparencia y los criterios de evaluación utilizados durante la competencia.

Parte de la controversia surgió tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch Fernández, resultado que provocó opiniones divididas entre seguidores del concurso en distintos países y alimentó el debate sobre la credibilidad del certamen internacional.

La salida de Francia representa un golpe importante para Miss Universo, ya que se trata de una nación con tradición dentro de los concursos de belleza y con una de las franquicias más reconocidas a nivel mundial. La decisión también abrió nuevas conversaciones sobre el futuro y la dirección que está tomando la competencia.

Hasta el momento, la organización internacional de Miss Universo no ha emitido una postura oficial sobre la salida de Miss Francia, mientras que la noticia continúa generando reacciones entre fanáticos y especialistas de la industria de la belleza.