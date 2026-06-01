Día del Padre 2026 en México: ¿cuándo se celebra y por qué cambia de fecha cada año?

A diferencia de otras celebraciones familiares que tienen un día fijo en el calendario, el Día del Padre 2026 volverá a modificar su fecha en México. Cada año, millones de familias se preparan para reconocer la labor de los papás, aunque la fecha suele generar dudas entre quienes buscan organizar reuniones y festejos con anticipación.

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La celebración se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio de 2026, ya que en México esta conmemoración se realiza durante el tercer domingo de junio. Debido a este criterio, el festejo cambia anualmente, aunque siempre se mantiene dentro del mismo mes.

La elección de un domingo responde a una tradición que busca favorecer la convivencia familiar. Al tratarse de un día de descanso para gran parte de la población, resulta más sencillo reunir a padres, hijos y demás familiares para compartir actividades especiales en honor a esta fecha.

¿Por qué el Día del Padre se celebra en junio?

El origen de esta festividad se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando Sonora Smart Dodd impulsó una iniciativa para reconocer el esfuerzo de su padre, Henry Jackson Smart, quien se encargó de criar a sus hijos tras la muerte de su esposa.

Inspirada por el creciente reconocimiento que ya tenía el Día de las Madres, Dodd promovió la creación de una celebración dedicada a destacar la importancia de los padres en la formación y desarrollo de sus hijos. Con el paso de los años, la propuesta fue ganando popularidad hasta extenderse a distintos países del mundo.

Actualmente, el Día del Padre es una de las fechas familiares más relevantes en numerosos países, donde se aprovecha para agradecer el compromiso, la dedicación y el acompañamiento de quienes desempeñan este papel dentro del hogar.

¿Cómo llegó la celebración a México?

En territorio mexicano, el impulso para reconocer oficialmente a los padres estuvo relacionado con Carmelita Tostado Gamboa, una joven originaria de la región Lagunera que consideró necesario dedicar una fecha especial a quienes ejercen la paternidad.

Cuando tenía apenas 17 años, observó que existían homenajes ampliamente reconocidos para las madres, pero no para los padres. Motivada por esta situación, promovió acciones para destacar la relevancia de la figura paterna dentro de la sociedad mexicana.

Su inspiración fue su padre, Pedro Tostado Ontiveros, quien desarrolló una destacada trayectoria laboral como telegrafista y servidor público. Gracias a esfuerzos como el suyo, la celebración fue ganando aceptación hasta convertirse en una tradición que cada año reúne a millones de familias en todo México.

Así, el próximo 21 de junio de 2026, los hogares mexicanos volverán a celebrar el Día del Padre, una fecha que reconoce el papel fundamental de los papás en la vida familiar y que mantiene viva una tradición con más de un siglo de historia.