José Mourinho regresa al Real Madrid: firma hasta 2029 con los merengues

El Real Madrid abrió una nueva etapa en su historia con el regreso de José Mourinho al banquillo merengue. A más de una década de su salida, el estratega portugués volverá a dirigir al conjunto blanco tras ser anunciado oficialmente por el club después de la reelección de Florentino Pérez como presidente.

La vuelta del técnico luso era una de las principales promesas realizadas por Florentino durante su campaña y finalmente se hizo realidad. Mourinho asumirá el mando de la plantilla de forma inmediata con la misión de devolver al equipo a los primeros planos del futbol europeo.

La institución madridista informó que el entrenador firmó un contrato por tres temporadas, por lo que permanecerá en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2029. Para cerrar la operación, la directiva habría desembolsado 15 millones de euros al Benfica, club con el que el portugués mantenía vínculo vigente.

Se trata de uno de los regresos más llamativos de los últimos años en el futbol internacional. Durante su primera etapa al frente del Real Madrid, entre 2010 y 2013, Mourinho conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolver al equipo a las semifinales de la UEFA Champions League de manera consecutiva.

Tras dejar la capital española, el entrenador construyó una trayectoria exitosa en varios de los clubes más importantes del continente. Volvió al Chelsea, dirigió al Manchester United, pasó por Tottenham y más tarde conquistó la primera UEFA Conference League con la Roma. Posteriormente continuó su carrera en Fenerbahçe y Benfica.

El palmarés de Mourinho lo coloca entre los técnicos más exitosos de su generación. Entre sus logros destacan dos títulos de la UEFA Champions League, obtenidos con Porto e Inter de Milán, además de campeonatos de liga en Portugal, Inglaterra, Italia y España.

De acuerdo con diversos reportes, el portugués ya trabaja junto a la directiva en la planificación deportiva para la próxima temporada. Entre las prioridades estarían reforzar la defensa con incorporaciones como Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, además de evaluar posibles movimientos dentro de la plantilla.

Con su regreso, el Real Madrid apuesta por experiencia, carácter y una figura que conoce perfectamente la presión de dirigir al club más laureado de Europa. Mourinho tendrá ahora el reto de liderar una nueva reconstrucción y perseguir el objetivo que quedó pendiente en su primera etapa: conquistar nuevamente la Champions League con la camiseta blanca.