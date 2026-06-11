Quiñones adelanta al Tri ante Sudáfrica: así fue el primer gol de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana inició con intensidad, dinamismo y un futbol vertical su participación en la Copa del Mundo 2026, logrando ponerse en ventaja muy temprano frente a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró una propuesta ofensiva desde los primeros minutos. La primera gran aproximación llegó por conducto de Raúl Jiménez, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que obligó a la zaga africana a mantenerse alerta y dejó claro el dominio mexicano en el arranque del encuentro.

¡GOOOOL DE MÉXICO! 😭🇲🇽¡GOOOOOOL DE QUIÑONES! 😭🇲🇽 ¡RETUMBA EL CIUDAD DE MÉXICO!



El primer gol del Mundial e tricolor. ¡Tremenda recuperación de México!



¡Teee amoooo, MÉXICO!#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/u9RgLBJh5j — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

La presión constante del Tri rindió frutos apenas al minuto 9. Un error en la salida de Sudáfrica fue aprovechado por Julián Quiñones, quien recuperó el balón en zona peligrosa y definió dentro del área para vencer al arquero rival y marcar el 1-0 que hizo estallar a los aficionados presentes en el inmueble capitalino.

El delantero mexicano no perdonó la desatención defensiva de los africanos y concretó la primera anotación del Mundial 2026, coronando un inicio prometedor para la escuadra nacional ante su afición.

Con el gol de Quiñones, México confirmó el buen momento que vivía sobre el terreno de juego, dominando la posesión y generando peligro constante en busca de ampliar la ventaja en el debut mundialista.