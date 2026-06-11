Mundialito 2026 llega al Cereso de Mérida con fiesta multicolor y torneo entre internos

La fiesta del balompié llegó al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Mérida con la inauguración del Mundialito 2026 en el marco de una fiesta multicolor.

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El Gobernador del Estado Joaquín "Huacho " Diaz Mena encabezó este evento que se verifica por sexta edición y donde los internos juegan en forma paralela la Copa del Mundo.

"El deporte es una herramienta fundamental para la reinserción social, este tipo de actividades les apoyará en el momento que regresen a sus hogares para ser personas de bien", dijo el mandatario Estatal.

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Durante poco más de un mes se jugarán los partidos con todas las delegaciones que clasificaron al mundial, con fase de grupos y posteriormente eliminatorias directas.