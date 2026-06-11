Mundial 2026: Las celebridades que asistieron al partido inaugural

La fiesta de inauguración de la Copa del Mundo 2026 no solo reunió a miles de aficionados en el Estadio Ciudad de México, sino también a grandes figuras del futbol y personalidades que quisieron ser testigos del inicio del torneo más importante del planeta.

Desde horas antes del arranque del encuentro entre México y Sudáfrica, las tribunas y alrededores del inmueble comenzaron a llenarse de rostros conocidos. Exjugadores, empresarios y leyendas del balompié internacional se sumaron al ambiente festivo que marcó el comienzo de la justa mundialista organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los personajes que más expectativa generó fue el exfutbolista brasileño Ronaldinho, quien apareció en las gradas y fue recibido con entusiasmo por los aficionados. La leyenda de la selección de Brasil saludó a los presentes, quienes aprovecharon la ocasión para capturar fotografías y videos de uno de los futbolistas más emblemáticos de las últimas décadas.

Ronaldinho presente para el partido inaugural de la Copa del Mundo.🤩🌍🏆



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La representación mexicana también estuvo presente con Javier "Chicharito" Hernández. El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana compartió previamente en redes sociales su camino hacia el estadio y posteriormente fue visto conviviendo con aficionados que buscaban una fotografía o un autógrafo.

Así se vivió la inauguración de la Copa del Mundo junto a Javier “Chicharito” Hernández, rodeado de aficionados. 🇲🇽⚽️



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Otro de los invitados que llamó la atención fue Igor Lichnovsky. El defensor chileno acudió al partido vistiendo una camiseta de la Selección Mexicana y mostró su respaldo al combinado nacional, incluso pronosticando una victoria del Tri por marcador de 2-0 en el duelo inaugural.

Entre las figuras históricas del futbol mexicano destacó la presencia de Cuauhtémoc Blanco, quien fue recibido con muestras de cariño por parte de los seguidores. El exseleccionado nacional se tomó fotografías y convivió con los asistentes que se acercaron para saludarlo.

Cuauhtémoc Blanco @cuauhtemocb10 expresó su apoyo a la Selección Mexicana en su partido frente a Sudáfrica y aseguró que se llevará la victoria por tres goles a cero.



Además, lamentó no poder participar en la máxima fiesta del fútbol debido a su edad.



¿Estás de acuerdo con la… pic.twitter.com/JeS0KpPE00 — MÉXICO AL MINUTO (@mexico_alminuto) June 11, 2026

La lista de personalidades también incluyó al empresario Arturo Elías Ayub, quien se unió a la celebración mundialista mostrando su apoyo a la Selección Mexicana, además de Enrique Borja, una de las leyendas del futbol nacional, quien destacó el orgullo de que México vuelva a ser sede de una Copa del Mundo y resaltó la cultura, historia y tradición del país.

La leyenda está presente y no puede avanzar 😅



El exdelantero Enrique Borja se muestra ilusionado con la Selección Mexicana en esta inauguración de la Copa del Mundo 🇲🇽 ⚽️



📹 Sebastián García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/AsnFVqKQVI — El Universal (@El_Universal_Mx) June 11, 2026

Con un espectáculo musical encabezado por Shakira, Maná, Los Ángeles Azules y otros artistas internacionales, además de la presencia de reconocidas figuras del deporte, la inauguración del Mundial 2026 se convirtió en una auténtica reunión de estrellas dentro y fuera de la cancha.