¿Quién es Renata Romo? La joven actriz relacionada con Armando Hernández tras polémicas fotos

El actor Armando Hernández volvió a estar en el centro de la conversación luego de que circularan imágenes donde aparece acompañado de Renata Romo, una joven actriz con quien tendría una diferencia de edad de alrededor de 20 años. Las fotografías provocaron especulaciones sobre un posible romance, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial.

El material fue presentado en el canal de YouTube Kadri Paparazzi, donde se aseguró que ambos fueron vistos conviviendo en distintos momentos y mostrando una actitud cercana durante encuentros relacionados con un proyecto audiovisual.

Las imágenes que despertaron sospechas sobre Armando Hernández

De acuerdo con lo mostrado en el programa, Armando Hernández y Renata Romo fueron captados conversando, riendo y compartiendo momentos de cercanía, situación que llamó la atención de usuarios en redes sociales.

Una de las imágenes que más comentarios generó muestra a la joven dentro de un automóvil mientras el actor se acerca para ayudarla a cerrar la puerta. La escena provocó preguntas entre internautas sobre la naturaleza de su relación.

Usuarios comenzaron a hablar de una presunta infidelidad

Tras la difusión del material, algunos seguidores relacionaron las fotografías con una posible infidelidad hacia Stephany Márquez, esposa del actor, con quien mantiene una relación desde 2007 y tiene dos hijos.

Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas que confirmen un vínculo sentimental entre Armando Hernández y Renata Romo, por lo que las versiones permanecen únicamente como rumores surgidos a partir de las imágenes difundidas.

Ni Armando Hernández ni Renata Romo han dado declaraciones

La polémica continúa creciendo mientras los involucrados mantienen silencio sobre las especulaciones. El actor, conocido por interpretar a Julio César Chávez en su serie biográfica, no ha emitido ningún mensaje para aclarar la situación.

Por su parte, Renata Romo tampoco se ha pronunciado sobre las fotografías ni sobre los comentarios que surgieron después de ser relacionada con el reconocido intérprete mexicano.

😱 Armando Hernández fue captado compartiendo un momento muy cercano con una joven que no es su esposa. Se trata de Renata Romo, su compañera en la telenovela Sabor a ti. Ambos fueron vistos conversando, abrazándose e incluso despidiéndose con un aparente beso.

📹: María Montoya/… pic.twitter.com/KaqSjlZLLX — @TVNotasmx (@TVNotasmx) August 4, 2026

¿Quién es Renata Romo, la actriz relacionada con el escándalo?

Renata Romo es una actriz de 23 años que forma parte del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, institución donde se preparan nuevos talentos para la industria del entretenimiento.

La joven busca consolidar su carrera en la actuación y ha participado en procesos de formación artística. Su nombre comenzó a tener mayor exposición pública luego de aparecer vinculada con Armando Hernández por las imágenes que circulan en redes.

Hasta ahora, la situación continúa sin una versión oficial de los protagonistas, mientras los seguidores esperan una posible aclaración sobre el encuentro que generó controversia.