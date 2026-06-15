Otis Cardow de Bacalar se prepara para el Campeonato Mundial de Optimist 2026 en Marruecos

El joven navegante Otis Cardow, del Club Náutico Bacalar, ya se encuentra en Tánger, Marruecos, ultimando los entrenamientos finales para representar a México en el Campeonato Mundial de Optimist 2026, que se celebrará del 18 al 28 de junio en aguas del Mediterráneo.

Más de 60 países participarán en el evento, considerado uno de los más importantes y competitivos de la vela juvenil mundial. Solo los cinco mejores timoneles por nación tendrán la oportunidad de competir por los trofeos más prestigiosos de la categoría Optimist. Para Otis, esta será su tercera participación en un Mundial, consolidando una trayectoria marcada por constancia, disciplina y pasión por la vela.

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Bacalar, con su emblemática laguna de aguas cristalinas, se ha convertido en un semillero de talentos náuticos. El Club Náutico ha jugado un papel clave en la formación de deportistas como Cardow, quien desde niño ha navegado en estas aguas, convirtiendo el deporte en una vía de superación personal y proyección internacional.

La vela en Optimist exige una combinación única de habilidad técnica, condición física y fortaleza mental. La participación de Otis en este Mundial no solo enaltece el nombre de Bacalar, sino que también motiva a otras niñas, niños y jóvenes de la región sur de Quintana Roo a incursionar en disciplinas náuticas, aprovechando el enorme potencial natural del municipio.

Este tipo de logros deportivos resaltan la importancia de fomentar el deporte acuático en comunidades lacustres como Bacalar, donde la vela puede convertirse en una herramienta de desarrollo integral, generación de disciplina y apertura de oportunidades más allá de las fronteras locales.

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La comunidad de Bacalar sigue con entusiasmo la actuación de su representante, quien porta con orgullo los colores de México y el esfuerzo colectivo de entrenadores, compañeros y familiares que han acompañado su camino. Las regatas iniciarán en los próximos días y representarán un gran desafío ante los mejores navegantes juveniles del mundo.

La trayectoria de Otis Cardow demuestra que desde un municipio como Bacalar es posible alcanzar escenarios deportivos globales, inspirando a las nuevas generaciones a perseguir sus metas con dedicación y perseverancia.