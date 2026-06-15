Uruguay tropieza ante Arabia Saudita y salva un empate gracias a un exLiga MX

La Selección de Uruguay evitó una dolorosa derrota en su presentación dentro del Mundial 2026 gracias a la aparición de Maxi Araújo, exfutbolista de Puebla y Toluca, quien marcó el gol del empate 1-1 frente a una disciplinada Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa controló la mayor parte del encuentro, pero volvió a mostrar problemas de definición y terminó sufriendo más de lo esperado ante una selección saudí que apostó por el orden defensivo y aprovechó una de las pocas oportunidades que generó.

Arabia Saudita golpeó primero

Durante gran parte del primer tiempo, ambos equipos protagonizaron un partido cerrado, con pocas llegadas claras y mucha precaución en el mediocampo. Sin embargo, cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, los asiáticos encontraron la ventaja.

A los 41 minutos, el defensor Al Amri aprovechó un rebote concedido por Fernando Muslera tras un tiro de esquina y empujó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0, silenciando a los aficionados uruguayos presentes en Miami.

El gol dejó contra las cuerdas a una Uruguay que hasta ese momento había tenido mayor posesión, pero poca profundidad en ataque.

Bielsa movió sus piezas para reaccionar

Consciente de la falta de intensidad ofensiva, Marcelo Bielsa realizó modificaciones desde el inicio de la segunda mitad. El ingreso de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria buscó darle mayor velocidad a una selección que necesitaba romper el bloque defensivo saudí.

La respuesta fue inmediata. Uruguay adelantó líneas, presionó constantemente y comenzó a generar opciones de peligro. Una de las más claras llegó mediante un potente disparo de Manuel Ugarte, cuyo remate se estrelló en el poste cuando el empate parecía inminente.

Mientras tanto, Arabia Saudita resistía con orden y apostaba por los contragolpes para intentar sentenciar el encuentro.

Maxi Araújo apareció para evitar la derrota

La insistencia uruguaya finalmente tuvo recompensa a diez minutos del final. Al minuto 80, Maxi Araújo encontró espacio dentro del área y conectó un remate cruzado de zurda que venció al guardameta Mohammed Al Owais, decretando el 1-1 definitivo.

El tanto del futbolista que brilló en la Liga MX permitió a la Celeste rescatar un punto en un partido que se complicó más de lo esperado.

Tras el empate, Uruguay buscó con intensidad el gol de la remontada, pero la falta de claridad en los últimos metros volvió a convertirse en un problema para los sudamericanos.

Uruguay deja dudas rumbo a la segunda jornada

Aunque evitó la derrota, el resultado dejó interrogantes sobre el funcionamiento de una selección que llegaba como favorita. La falta de contundencia y las dificultades para romper una defensa bien organizada preocuparon a los aficionados charrúas.

En la segunda fecha del Grupo H, Uruguay enfrentará a Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita tendrá una prueba aún más exigente cuando se mida a España el próximo 21 de junio.

Por ahora, la Celeste suma un punto y deberá mejorar su rendimiento si quiere confirmar su candidatura para avanzar a las rondas eliminatorias del Mundial 2026.