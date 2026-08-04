Percance vial termina de la peor manera; video muestra segundos brutales; ¿qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los reportes, el pasado lunes 3 de agosto de 2026, se registró un grave altercado vial en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En este espacio; un presunto choque automovilístico derivó en la agresión a una mujer ante la mirada de varios testigos que no pudieron hacer más que grabar la situación.

El hecho ocurrió sobre la avenida Fidel Velázquez, cerca de su cruce con la avenida Bernardo Reyes, los reportes señalan que todo comenzó por un choque automovilístico, donde una de las personas involucradas descendió de su vehículo para reclamar al otro conductor, siendo en este momento donde la situación terminó mal.

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¿Cómo terminó el percance vial en Monterrey?

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios, una de las personas involucradas fue una mujer, misma que descendió de su automóvil para reclamar al otro conductor y exigir que se hiciera responsable por el golpe a su unidad. Al colocarse a un costado de la ventanilla del piloto para evitar que se diera a la fuga, se desató una fuerte discusión.

En medio del reclamo, el automovilista aceleró. La mujer intentó sujetarse de la ventana del vehículo, por lo que fue arrastrada sobre el asfalto durante varios metros hasta que terminó cayendo al suelo; el incidente quedó registrado en video por automovilistas que circulaban detrás, quienes detuvieron su marcha para brindar auxilio a la afectada.

🇲🇽 | En Monterrey, una mujer comenzó a AGREDIR a un conductor e intentó quitarle las llaves del coche tras un percance vial. El hombre aceleró para alejarse, provocando que ella fuera arrastrada varios metros.



Les pregunto: ¿Quién tuvo la culpa aquí? 🤔pic.twitter.com/A2h2Roor3I — Sergio (@Seergiot3ck) August 4, 2026

Se reportó que las autoridades de Movilidad y la Fiscalía se encuentra realizando una investigación utilizando el material videográfico compartido en redes sociales y los datos de las placas para dar con el paradero del conductor responsable que arrastró a la mujer por varios metros.

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