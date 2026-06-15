Escorpión Dorado lanza dardo a Henry Martín tras el gol de Raúl Jiménez: “En tu jeta”

La inauguración del Mundial 2026 dejó momentos memorables dentro y fuera de la cancha. Mientras la Selección Mexicana derrotaba a Sudáfrica en el partido inaugural, el popular creador de contenido Escorpión Dorado protagonizó una serie de bromas que tuvieron como principal objetivo al delantero yucateco Henry Martín.

En el video compartido en sus redes sociales, el irreverente personaje mostró parte de su experiencia durante la fiesta mundialista, donde convivió con diversas personalidades del deporte, el entretenimiento y las plataformas digitales.

Entre los invitados que aparecieron en el recorrido destacan Juanpa Zurita, Kenia Os, Jorge Campos, Marcelo, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta, además de directivos, exfutbolistas y creadores de contenido que asistieron al encuentro celebrado en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue el encuentro con Henry Martín, actual delantero del América y de la Selección Mexicana. Fiel a su estilo, el Escorpión Dorado recordó la participación del atacante en el Mundial de Qatar 2022, lanzándole comentarios en tono de burla sobre su rendimiento durante aquella justa mundialista.

Las bromas no terminaron ahí. Cuando Raúl Jiménez marcó el gol que encaminó la victoria mexicana frente a Sudáfrica, el influencer aprovechó la emoción del momento para volver a dirigirse a Henry Martín y gritarle: “¡En tu jeta, Henry!”, provocando las risas de quienes se encontraban cerca.

Lejos de molestarse, el futbolista yucateco tomó el momento con humor y respondió con una sonrisa, demostrando que entendió el tono relajado de la situación.

El episodio rápidamente se volvió viral entre los aficionados, quienes destacaron la buena actitud de Henry Martín ante las bromas y la espontaneidad del Escorpión Dorado, quien nuevamente logró convertirse en uno de los personajes más comentados alrededor del Mundial 2026.