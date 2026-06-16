¿Por qué dicen que Martinoli narra desde el baño? El origen del meme que domina el Mundial 2026

En medio de las discusiones que ha provocado la cobertura del Mundial 2026, un inesperado protagonista se apoderó de las redes sociales: un baño. Todo ocurrió cuando Christian Martinoli publicó un video narrando un gol mientras permanecía sentado en ese lugar, una escena que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados del torneo.

La grabación apareció justo cuando aficionados debatían si las transmisiones realizadas desde los estadios mundialistas ofrecen una mejor experiencia que aquellas hechas desde estudios de televisión. El gesto de Martinoli fue interpretado como una respuesta cargada de ironía a esa conversación.

La polémica que involucró a TUDN y TV Azteca

El tema tomó fuerza después de que algunos narradores de TUDN, entre ellos Andrés Vaca, destacaran durante las primeras jornadas del campeonato que se encontraban trabajando directamente desde las sedes de la Copa del Mundo. Esto generó comentarios sobre la importancia de estar físicamente en los estadios para realizar una transmisión.

Mientras tanto, Martinoli y Luis García continuaron realizando gran parte de su cobertura desde México, manteniendo el estilo que los ha caracterizado durante años. La situación alimentó la comparación entre ambas televisoras y encendió la conversación entre los aficionados.

Por qué los aficionados respaldaron a Martinoli

Una parte importante de los seguidores del futbol consideró que la ubicación del comentarista pasa a segundo plano cuando existe una narración entretenida y con personalidad. Para muchos usuarios, la combinación entre Christian Martinoli y Luis García sigue siendo una de las más exitosas de la televisión deportiva mexicana.

Además, los aficionados destacaron que ambos suelen transformar encuentros comunes en espectáculos llenos de humor, anécdotas y frases que terminan convirtiéndose en tendencia. El video grabado en el baño reforzó precisamente esa imagen desenfadada.

¿Realmente narra desde el baño?

La respuesta es no. El famoso video fue una parodia creada para burlarse del debate sobre las transmisiones remotas y presenciales. Sin embargo, la ocurrencia tuvo tanto éxito que miles de usuarios comenzaron a repetir la frase de que Martinoli narra desde el baño, convirtiéndola en uno de los memes más populares del Mundial.

Actualmente, la expresión se utiliza en tono humorístico para señalar que, según muchos aficionados, el narrador de TV Azteca puede ofrecer un espectáculo sin importar el lugar desde donde transmita.

-Hola, soy Christian Martinoli me dedico a narrar desde el baño, y desde el baño orino a todos.



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA tqm 😂🫶🏼❤️‍🩹 @martinolimx #ElCanalDelMundial #ElMundialxAzteca pic.twitter.com/5AVJcZWCNU — 𝑴𝒂𝒓⚽️ (@ms_camara21) June 15, 2026

Una rivalidad que cada Mundial vuelve a aparecer

Más allá de la anécdota, el fenómeno refleja la histórica competencia entre los seguidores de TV Azteca y TUDN, quienes suelen comparar estilos de narración, comentaristas y coberturas durante cada Copa del Mundo.

En esta edición de la justa mundialista, el llamado “baño de Martinoli” terminó convirtiéndose en el símbolo más viral de esa rivalidad mediática y en uno de los temas más comentados por los aficionados en redes sociales.