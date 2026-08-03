Champotón: Ramas caen sobre cableado eléctrico en El Tajonal

Las pesadas ramas de un árbol cayeron sobre unas líneas del cableado eléctrico, generando alerta entre vecinos de la colonia El Tajonal, ante el temor de quedarse sin el suministro de energía. Los cables quedaron tensos tras recibir el peso de las ramas.

Durante las primeras horas de este lunes, vecinos del sector avisaron a los números de emergencia vía 911; sin embargo, les informaron que tenían que checarlo con la dirección civil de la demarcación.

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En el lugar, calle 41 entre 12 y 14, se encuentra personal de Protección Civil (PC) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicando las medidas correctivas. La arteria está cerrada a la circulación.