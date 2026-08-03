Conductor ebrio choca y termina sobre banqueta en Champotón

Un vehículo terminó montado sobre un embanquetado en la colonia Pozo del Monte, en Champotón, luego de que su conductor, aparentemente en estado de ebriedad, perdió el control del volante. Se reportaron daños materiales de consideración.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 03 de agosto, sobre la calle 22 entre 23 y 22 en la colonia antes referida.

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Al escuchar un fuerte golpe, moradores de la zona salieron de sus viviendas y encontraron un vehículo Jetta blanco sobre la banqueta.

En el interior de la unidad estaba un sujeto al volante, dormido, por lo que se presume que se encontraba en estado de ebriedad.

Finalmente, al sitio llegó la policía local, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes. La unidad fue llevada al corralón, mientras que el sujeto quedó detenido.