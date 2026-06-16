Chivas acelera el fichaje de Jordan Carrillo; el mexicano ya dijo adiós a Pumas

La incorporación de Jordan Carrillo a Chivas está cada vez más cerca de concretarse. El mediocampista mexicano ya se despidió oficialmente de Pumas, equipo al que agradeció por brindarle una nueva oportunidad y devolverle la confianza dentro de las canchas.

A través de sus redes sociales, el futbolista compartió un mensaje en el que recordó lo especial que fue su paso por la institución universitaria. Carrillo destacó que en Pumas recuperó la ilusión de competir y volvió a disfrutar plenamente cada entrenamiento y cada partido disputado.

El jugador también dedicó palabras de agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico, trabajadores del club y compañeros de vestidor. Según expresó, desde su llegada encontró un ambiente que le permitió sentirse respaldado y valorado en una etapa importante de su carrera profesional.

Uno de los mensajes más emotivos estuvo dirigido a la afición auriazul. Jordan Carrillo reconoció el apoyo constante de los seguidores de Pumas, quienes lo acompañaron durante el semestre en el que el equipo logró alcanzar la gran final del futbol mexicano.

La aventura del atacante en Ciudad Universitaria fue breve, pero significativa. Tras su paso por Santos Laguna, una experiencia en el Sporting de Gijón de España y su etapa con Pumas, el futbolista está listo para afrontar un nuevo desafío con el conjunto rojiblanco.

De acuerdo con los reportes, Chivas adquirió de forma definitiva los derechos del jugador y le ofrecerá un contrato por cuatro años. La operación rondaría los 5.5 millones de dólares, cifra que beneficiará a Santos Laguna, club propietario de su carta.

Se espera que Jordan Carrillo viaje a Guadalajara en los próximos días para realizar los últimos trámites, firmar su contrato y ser presentado oficialmente como nuevo elemento del Club Deportivo Guadalajara. Con ello, se convertirá en una de las primeras incorporaciones del equipo para el Apertura 2026, junto a Kevin Castañeda.