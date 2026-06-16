México vs. Corea del Sur: convocan a baile masivo de Gangnam Style ¿Cuándo y dónde?

La fiesta del Mundial 2026 sigue creciendo en México y ahora los aficionados de México y Corea del Sur preparan una actividad especial para el duelo que sostendrán ambas selecciones el próximo 18 de junio en Guadalajara. A través de redes sociales comenzó a difundirse una convocatoria para realizar un baile masivo de Gangnam Style, uno de los éxitos musicales más populares de la cultura surcoreana.

La iniciativa surgió después de varios encuentros entre seguidores mexicanos y coreanos en distintas ciudades sede del torneo. En los últimos días, cientos de aficionados han compartido momentos de convivencia, música y baile, teniendo como protagonista la canción de PSY, que rápidamente se convirtió en un símbolo de unión entre ambas aficiones.

El ambiente amistoso entre los seguidores de las dos selecciones ha llamado la atención dentro y fuera de los estadios. En plazas públicas, restaurantes y zonas turísticas, los aficionados han protagonizado videos virales donde interpretan la famosa coreografía de Gangnam Style, generando una de las imágenes más destacadas de la primera semana del Mundial 2026.

Ahora, la propuesta busca trasladar esa celebración al partido entre México y Corea del Sur, uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos. Aunque los equipos serán rivales en la cancha, la intención es mantener el ambiente festivo que ha caracterizado a los seguidores de ambas naciones.

¿Cuándo y dónde?

Hasta el momento no existe una organización oficial detrás del evento ni se ha establecido una hora específica para el baile. Sin embargo, la convocatoria invita a que la coreografía se realice en distintos puntos de reunión, incluyendo las inmediaciones del Estadio Guadalajara, las zonas de Fan Fest y otros espacios donde coincidan aficionados de las dos selecciones.

El encuentro entre México y Corea del Sur está programado para disputarse el jueves 18 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Mientras llega el silbatazo inicial, los seguidores de ambos países ya preparan una fiesta que promete poner a bailar a miles de personas al ritmo de uno de los temas más populares de la música surcoreana.