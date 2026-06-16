Pumas vs. Cancún FC: fecha y sede del partido de preparación para el Apertura 2026

Los Pumas ya tienen definido uno de sus primeros compromisos de preparación de cara al Apertura 2026. El conjunto universitario se medirá ante Cancún FC en un partido amistoso programado para el próximo 4 de julio en el Estadio Andrés Quintana Roo.

La escuadra auriazul utilizará este encuentro como parte de los trabajos de pretemporada, que se desarrollarán en territorio quintanarroense mientras la institución continúa ajustando detalles para el inicio de una nueva campaña.

El plantel de Universidad Nacional tiene previsto reportar el próximo 22 de junio en Cantera para comenzar con las evaluaciones físicas y los entrenamientos previos al siguiente torneo de la Liga MX.

La preparación cobra especial relevancia para los felinos debido a los cambios que atraviesa la institución tras la salida de Efraín Juárez, además de movimientos recientes en la plantilla como la baja de Jordan Carrillo.

Por ahora, la directiva mantiene pendiente el anuncio oficial de su nuevo estratega. Sin embargo, el duelo frente a Cancún FC servirá como una primera prueba para observar el funcionamiento del equipo y comenzar a construir la identidad del proyecto que buscará competir en el próximo semestre.

La misión no será sencilla para quien tome las riendas del club, ya que la gestión de Efraín Juárez dejó importantes resultados deportivos, incluyendo una destacada campaña que llevó a los universitarios hasta la Final del torneo pasado.

Mientras se define al nuevo entrenador, el amistoso ante Cancún FC marcará el inicio de una nueva etapa para Pumas, que buscará mantener el protagonismo mostrado recientemente y llegar en óptimas condiciones al arranque del Apertura 2026.