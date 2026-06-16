Efraín Juárez firma con Gyori ETO de Hungría; buscará clasificar a la Champions League

La carrera de Efraín Juárez tomará un rumbo internacional. Luego de dirigir a Pumas y consolidarse como una de las revelaciones mexicanas en los banquillos, el estratega fue elegido para encabezar al Gyori ETO, conjunto que milita en la primera división de Hungría.

El entrenador mexicano afrontará así su primera experiencia como director técnico en el futbol europeo, un objetivo que había manifestado desde hace tiempo. La oportunidad llega después de una destacada etapa con Pumas, donde logró conectar con la afición y llevar al equipo a disputar instancias importantes.

De acuerdo con diversos reportes, Efraín Juárez también fue considerado por clubes como el Mallorca de España y el Maccabi Tel Aviv de Israel. Sin embargo, finalmente optó por el proyecto del Gyori ETO, institución que le ofrece la posibilidad de competir en torneos continentales.

Uno de los principales atractivos para el mexicano será la participación del club húngaro en las rondas clasificatorias de la Champions League, escenario que representa una vitrina importante para continuar creciendo como entrenador y ganar experiencia en el futbol internacional.

La llegada de Juárez también llama la atención porque se trata de un destino poco habitual para los estrategas mexicanos. El exfutbolista ha expresado en distintas ocasiones su interés por abrirse camino en ligas donde la presencia de técnicos latinoamericanos es reducida, algo que ahora podrá poner en práctica en el futbol húngaro.

Mientras tanto, en Pumas continúa la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda dar continuidad al trabajo realizado por Efraín Juárez, quien dejó una huella importante tras establecer registros destacados y devolver protagonismo al conjunto universitario.

Con este movimiento, Efraín Juárez inicia una de las etapas más importantes de su carrera, ahora con el reto de demostrar su capacidad en Europa y buscar que el Gyori ETO compita por objetivos cada vez más ambiciosos.