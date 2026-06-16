¿Qué dice el himno de Argentina? El canto que sonó antes del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026

La selección de Argentina protagonizó uno de los momentos más emotivos de su presentación en el Mundial 2026 cuando sus jugadores entonaron el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia protocolaria previa al encuentro frente a Argelia.

Como ha ocurrido históricamente en las participaciones mundialistas de la Albiceleste, el himno volvió a convertirse en una poderosa muestra de identidad nacional. Miles de aficionados acompañaron desde las tribunas un canto que recordó los ideales de libertad, independencia y soberanía que dieron origen a la nación sudamericana.

La obra fue escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera. Aunque la versión completa es extensa, en eventos deportivos suele interpretarse una adaptación reducida que conserva sus versos más representativos.

Entre las frases más emblemáticas destaca el histórico llamado:

"¡Oíd, mortales, el grito sagrado: libertad, libertad, libertad!"

Este fragmento se ha convertido en uno de los símbolos patrióticos más reconocidos de Argentina y suele ser el momento más emotivo durante las interpretaciones deportivas.

Durante la ceremonia previa al partido, los futbolistas argentinos cantaron con intensidad cada estrofa mientras los aficionados acompañaban desde las gradas, generando una de las imágenes más representativas del debut albiceleste en la Copa del Mundo.

Letra que se interpreta habitualmente en eventos deportivos

Oíd, mortales, el grito sagrado:

¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!

Oíd el ruido de rotas cadenas,

ved en trono a la noble igualdad.

Ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sud.

Y los libres del mundo responden:

¡Al gran pueblo argentino, salud!

¡Al gran pueblo argentino, salud!

Y los libres del mundo responden:

¡Al gran pueblo argentino, salud!

Más que una simple ceremonia, el himno volvió a representar el orgullo de una nación que llegó al Mundial 2026 como una de las grandes protagonistas del torneo y con la misión de defender su legado futbolístico ante el mundo.