Colombia se adueña del Ángel de la Independencia antes de su debut en el Mundial 2026

La afición de Colombia comenzó a vivir con intensidad su participación en el Mundial 2026 y este martes transformó el Ángel de la Independencia en una auténtica celebración tricolor a solo unas horas de enfrentar a Uzbekistán.

Desde la mañana y durante la tarde, cientos y después miles de seguidores vestidos con los colores de la Selección Colombia se concentraron sobre Paseo de la Reforma para participar en el llamado "Banderazo Colombia", que reunió tanto a residentes colombianos en México como a aficionados que viajaron especialmente para acompañar a su equipo.

El ambiente estuvo marcado por la cumbia, el vallenato y los tradicionales cánticos futboleros. Tambores, trompetas y bocinas acompañaron una jornada en la que el emblemático monumento capitalino lució cubierto por banderas amarillas, azules y rojas, generando una de las postales más llamativas de la Copa del Mundo.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a los aficionados colombianos cantando, bailando y celebrando alrededor del monumento, al grado de que varios usuarios señalaron que la afición cafetera "se apoderó" por unas horas del Ángel de la Independencia, tradicional punto de festejos deportivos para los mexicanos.

La fiesta también tuvo un componente comercial. Entre la multitud se observó a vendedores ofreciendo camisetas de Colombia, incluidas versiones no oficiales que rápidamente encontraron compradores entre quienes buscaban sumarse al ambiente mundialista sin realizar un gasto mayor.

La convivencia con los aficionados locales tampoco pasó desapercibida. Decenas de mexicanos se acercaron para convivir con los visitantes, intercambiar fotografías, compartir porras y hasta bailar al ritmo de la cumbia colombiana, reflejando el ambiente multicultural que ha caracterizado al torneo.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

Mientras el debut frente a Uzbekistán se acerca este miércoles en el estadio Ciudad de México a las 20:00 horas, la afición colombiana ya dejó su huella en la capital mexicana. Con música, color y entusiasmo, convirtió uno de los símbolos más representativos de la ciudad en una enorme fiesta futbolera que anticipa la pasión con la que acompañará a su selección durante el Mundial 2026.