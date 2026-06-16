Mundial 2026: Gobierno federal decreta home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara

Con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación, DOF, un decreto que establece esquemas de teletrabajo, jornadas laborales flexibles y suspensión de clases en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar la seguridad vial durante los eventos mundialistas.

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El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a implementar modalidades de trabajo a distancia para sus servidores públicos en las sedes donde se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial.

De acuerdo con la disposición oficial, en la Ciudad de México la jornada laboral presencial concluirá a las 15:00 horas del 17 de junio, permitiendo que el resto del trabajo se realice desde casa. Además, el próximo 24 de junio todas las actividades laborales del sector público deberán desarrollarse completamente bajo la modalidad de teletrabajo.

Para Guadalajara, la medida contempla trabajo remoto durante toda la jornada laboral del 18 de junio.

El decreto también exhorta al sector privado y social a adoptar esquemas similares de home office y organización flexible en actividades no esenciales, a fin de reducir la carga vehicular y favorecer la movilidad urbana durante los días de mayor afluencia de visitantes.

Suspensión de clases

Como parte de las medidas extraordinarias, el Gobierno federal ordenó la suspensión de actividades escolares en escuelas públicas y privadas de nivel básico, normal, medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, SEP.

En la Ciudad de México no habrá clases en el turno vespertino del 17 de junio y se suspenderán totalmente el 24 de junio. Mientras tanto, en la zona metropolitana de Guadalajara la suspensión aplicará durante toda la jornada del 18 de junio.

Las autoridades precisaron que estas medidas buscan disminuir la concentración de personas en las calles, agilizar los desplazamientos y facilitar la operación de los servicios públicos y de seguridad durante la realización del torneo internacional.

Servicios que continuarán operando

El decreto establece que las disposiciones no aplicarán para sectores estratégicos como salud, atención médica, protección civil, seguridad pública, seguridad nacional, control migratorio, aduanas, transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, suministro de agua potable y demás actividades indispensables para el funcionamiento del país.

Tampoco se suspenderán las labores relacionadas directamente con la organización, coordinación, seguridad, movilidad y protección civil de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las medidas entran en vigor este mismo 16 de junio, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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