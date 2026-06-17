La Selección Mexicana se juega más que tres puntos ante Corea del Sur

La Selección Mexicana se juega más que tres puntos en su segundo partido de la Copa del Mundo ante Corea del Sur, luego de vencer de forma contundente a Sudáfrica en la inauguración de la justa mundialista.

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¿Cuál es el panorama de la Selección Mexicana?

El partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur es clave, pues el objetivo del equipo de Javier Aguirre es quedar primero de grupo, esto para poder enfrentar a un tercer lugar de otro grupo y quedarse en el Estadio Ciudad de México.

En caso de no lograr una victoria y quedar en el segundo lugar de grupo, la Selección Mexicana tendría que enfrentar al segundo lugar del Grupo B, pero lo más doloroso sería que perdería la condición de local y tendría que viajar a Estados Unidos.

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Una victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, el equipo mexicano llegaría con una importante ventaja a la última jornada para enfrentar a República Checa, evitando una presión innecesaria en el último partido de la fase de grupos.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la Selección Mexicana tiene el 61% de probabilidades de avanzar como primero de grupo, mientras que Corea del Sur solo cuenta con el 34%.

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