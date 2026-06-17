Yucalpetén recibirá la gran final de la Liga Estatal de Ultimate Frisbee Preparatorias

Las playas de Yucalpetén serán el escenario para la realización de la gran final de la Liga de Ultimate Frisbee de Escuelas Preparatorias Estatales que se realizará el 24 y 25 de junio.

Los seis mejores colegios de todo Yucatán, uno de Oxkutzcab y cinco de Mérida, estarán en Hotel Costa Club para la definición de esta segunda edición, donde la Prepa 10 Ruben H. Rodríguez Moguel, de Ciudad Caucel, es el favorito.

“Esta edición ha causado gran expectativa entre los jugadores de todas las preparatorias, tendrán la oportunidad de vivir una experiencia diferente que no solo es jugar sino que se tendrá distintas actividades de convivencia entre todos los participantes”, comentó en visita al POR ESTO! Ana Hernández Navarro, jefa de Preparatorias Estatales y encargada de la organización.

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En el caso de la “Rubén Rodríguez”, es el colegio a vencer después de que hace unos días se coronó en los Juegos Deportivos de nivel Medio Superior (Judems); sin embargo, no se puede descartar a la Prepa 8 Carlos Castillo Peraza de Francisco de Montejo, que es el actual monarca.

“Este deporte ha sido muy bien recibido por los jóvenes de nuestras escuelas, en esta segunda edición las 14 instituciones que tenemos ya cuentan con equipo y participaron en el clasificatorio, es bueno que todos conozcan las bondades de esta disciplina, sobre todo en lo relacionado con el espíritu de juego que les enseña honradez y les apoya en su maduración”.

Para llegar a este evento se tuvo una clasificatorio en el Playón de Progreso el pasado 2 de mayo, donde las 14 Estatales se vieron la cara en un evento que contó con una gran asistencia en las gradas con los padres de familia, autoridades y principalmente alumnos que se hicieron presentes para apoyar a sus compañeros.

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“Como parte de las actividades también tendremos un campamento, los jóvenes tendrán la oportunidad de escuchar pláticas sobre distintos temas, no solo deportivos sino de antidrogas, violencia, buscamos llevarles información adicional que mejore sus vidas”, dijo por su lado Álvaro Díaz Mena, presidente de la Federación Mexicana de disco volador y principal promotor de este deporte.

El formato de competencia será de dos grupos de tres equipos, donde los dos mejores jugarán una semifinal y los ganadores se disputarán la final, se darán trofeos y medallas a los tres mejores equipos y uno de Espíritu de juego, así como reconocimientos a los mejores individuales.

“Afortunadamente este deporte sigue en crecimiento, tenemos jóvenes muy comprometidos que nos apoyan para llevarlo a todas las Escuelas, queremos que se juegue en preparatorias, secundarias y primarias, nuestro siguiente objetivo es poder incluirlo en el Interpreparatorias”.