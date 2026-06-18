¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur? Horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

La Selección Mexicana volverá a la actividad este jueves cuando enfrente a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, un encuentro que podría marcar el rumbo del Tri rumbo a los dieciseisavos de final.

Luego de comenzar la Copa del Mundo con una victoria que ilusionó a la afición, el conjunto dirigido por México buscará sumar nuevamente para colocarse en una posición privilegiada dentro de su sector y acercarse a la clasificación.

Del otro lado estará una selección de Corea del Sur reconocida por su disciplina táctica, velocidad y capacidad física. El equipo asiático intentará sorprender en el Estadio Guadalajara, escenario que albergará uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista.

El compromiso representa una prueba importante para la Selección Mexicana, que contará con el respaldo de miles de aficionados en las tribunas. Un triunfo permitiría al conjunto nacional dar un paso significativo hacia la siguiente fase del torneo.

¿A qué hora juega México vs Corea del Sur?

El encuentro entre México y Corea del Sur se disputará este:

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Guadalajara, Zapopan, Jalisco

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Corea del Sur?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de las plataformas de TV Azteca:

Televisión abierta: Azteca 7

Azteca 7 Streaming y dispositivos móviles: App Azteca Deportes , VIX

La expectativa es alta para este segundo compromiso de la Selección Mexicana, que buscará aprovechar la localía y continuar con paso firme en el Mundial 2026.