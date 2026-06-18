Niño Dios con la playera de México aparece en la Catedral Metropolitana durante el Mundial 2026

Una peculiar imagen llamó la atención de visitantes y aficionados en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En medio del ambiente que ha generado el Mundial 2026, una figura del Niño Dios vestida con el uniforme de la Selección Mexicana fue colocada en la Catedral Metropolitana, convirtiéndose rápidamente en un atractivo para quienes recorren la zona.

La representación religiosa apareció acompañada del Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo, en una combinación que refleja dos elementos profundamente arraigados en la cultura popular mexicana: la fe y el futbol. La escena no tardó en despertar curiosidad entre turistas, feligreses y seguidores del Tri.

La instalación de la figura ocurre en un contexto en el que la capital del país vive intensamente la celebración del torneo internacional. Calles, plazas y espacios públicos han sido decorados con referencias al campeonato, mientras miles de aficionados nacionales y extranjeros participan en diversas actividades relacionadas con la justa mundialista.

El niño Dios está exhibido al público

La presencia del Niño Dios con la camiseta de México se suma a las múltiples manifestaciones espontáneas que han surgido durante la Copa del Mundo. Para muchos visitantes representa una muestra del ingenio y la creatividad con la que los mexicanos suelen incorporar los grandes acontecimientos deportivos a sus tradiciones cotidianas.

Aunque no forma parte de una actividad oficial de la FIFA, la imagen se ha convertido en una de las estampas más comentadas de los últimos días, al fusionar el simbolismo religioso con la pasión que despierta la Selección Mexicana en su papel como anfitriona del Mundial 2026.