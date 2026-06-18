Con apenas 12 años, Elian Miranda se instala en la élite nacional del patinaje

El porche de una casa y el encierro de la pandemia fueron el inesperado semillero donde nació una campeona. Al verse forzada a dejar la gimnasia, Elian Miranda Alcocer aceptó la invitación de su madre para calzarse unos patines nuevos y salir a rodar. Ese impulso familiar en medio de la crisis sanitaria la llevó de las banquetas de su colonia al patinódromo de La Inalámbrica, impulsada por el ojo clínico de un maestro que detectó su potencial.

Ahora, la estudiante de primaria de 12 años llegó a las oficinas de POR ESTO! después de conseguir un oro y tres platas en la Olimpiada Nacional 2026, una cosecha monumental que la consagra en la élite nacional y que se quedó a un suspiro, a centésimas de segundo, de ser totalmente dorada.

Para Elian la justa nacional representó su segunda participación y su consolidación en la categoría infantil, en el 2025 consiguió un bronce y en esta ocasión se hizo sentir en las pruebas de velocidad.

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“La verdad es que al principio no me gustaba, me dolía mucho los pies, ya que el botín aprieta los tobillos, me lastimaba y además me daba mucha flojera, pero como avancé y mejoré le comencé a agarrar gusto y cariño”.

La medalla de oro que la consagró la consiguió en la prueba de los 80 metros carriles, además estuvo a milésimas de quedar primera en 500 metros sprint y 100 metros contra meta, en ambos quedó segunda, al igual que en los seis kilómetros salida masiva.

“Ese oro fue espectacular, en el momento que crucé la meta me sentía muy emocionada, pero sobre todo satisfecha de todo el trabajo que hicimos, desde la clasificación marqué buenos tiempos y sabía que podía lograr cosas grandes”.

Miranda Alcocer tendrá que decidir para el siguiente ciclo olímpico si competir en las pruebas de velocidad o en las de fondo, ya que cambiará a la siguiente categoría: la Sub14, donde la especialización es mayor, aunque a decir de ella aún no lo tiene decidido.

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“Aun sigo concentrada con los entrenamientos, ya que en julio tendrá un Campeonato Nacional de la Federación en Tabasco y estoy a la espera de que se dé a conocer las fechas para el Campeonato Panamericano infantil que se realizará en Colombia”.

Nacido en los años 90, el patinaje de velocidad en línea es la modalidad reina de las carreras sobre ruedas, diseñada específicamente para maximizar la eficiencia en cada zancada y alcanzar velocidades que superan los 50 y 60 kilómetros por hora.

“Me da mucha ilusión el poder representar a México, sería mi primer evento internacional, me siento preparada y sé que haré un buen papel, buscaré mejorar mis marcas y sé que ahí el nivel competitivo es mucho más alto”.