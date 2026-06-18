Jorge Messi presenta problemas de salud; familia rompe el silencio con comunicado oficial

La familia de Jorge Messi emitió un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi, luego de que en las últimas horas circularan diversas versiones y especulaciones en redes sociales y algunos medios de comunicación.

De acuerdo con el mensaje difundido por sus familiares, Jorge Messi atraviesa actualmente una situación médica que requiere atención especializada. No obstante, señalaron que permanece bajo seguimiento profesional y que su evolución ha sido favorable dentro del cuadro clínico que presenta.

La familia también manifestó su inconformidad por la difusión de rumores relacionados con su estado de salud, al considerar que se ha tratado un asunto privado con poca sensibilidad y sin el debido respeto hacia su entorno más cercano.

COMUNICADO OFICIAL DE LA FAMILIA MESSI SOBRE LA SALUD DE JORGE



"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.



En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.



Ante las… pic.twitter.com/yLC0YHaJ8x — Diario Olé (@DiarioOle) June 18, 2026

En el comunicado se puntualiza que únicamente los familiares directos cuentan con información precisa sobre la condición de Jorge Messi, por lo que cualquier versión que no provenga de fuentes oficiales de la familia debe considerarse carente de validez.

Asimismo, hicieron un llamado a la responsabilidad y a la prudencia para evitar la propagación de información no confirmada, recordando que la salud de una persona y la tranquilidad de sus seres queridos no deberían convertirse en motivo de especulación pública.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Finalmente, la familia agradeció las muestras de apoyo, cariño y preocupación recibidas en los últimos días, al tiempo que solicitó respeto a la privacidad y confidencialidad durante este proceso de recuperación.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre la condición médica de Jorge Messi, y la familia adelantó que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales correspondientes.