WhatsApp estrena el emoji oficial del balón del Mundial 2026: así puedes usarlo

La fiebre por la Copa Mundial 2026 ya comenzó y ahora también se vive en las conversaciones digitales. WhatsApp lanzó una actualización especial que incorpora el diseño de Trionda, el balón oficial del torneo, como parte de sus emojis temporales para celebrar la máxima fiesta del futbol.

Los usuarios que actualicen la aplicación podrán notar que el tradicional emoji de balón de futbol cambió su apariencia habitual. En lugar del clásico diseño blanco y negro, ahora muestra los colores y detalles inspirados en Trionda, la pelota que rodará en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo usar el emoji del balón del Mundial 2026?

La forma de utilizarlo es muy sencilla. Basta con abrir WhatsApp y buscar el emoji de balón de futbol dentro del teclado de emojis con la palabra "balón". Automáticamente aparecerá con la imagen del balón oficial de la Copa del Mundo 2026, sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.

Esta función especial estará disponible desde el 4 de junio y permanecerá activa hasta el final del torneo, programado para el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la gran final del campeonato.

¿Qué significa Trionda?

El nombre Trionda surge de la combinación de las palabras "Tri" y "Onda", una referencia a los tres países anfitriones de la competición. Además, el diseño del balón incorpora tonos rojo, azul y verde, colores que representan a México, Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa busca acercar aún más a los aficionados a la experiencia mundialista, permitiendo que millones de personas compartan la emoción del torneo en sus conversaciones diarias mediante uno de los símbolos más representativos de la competencia.

Con esta actualización, WhatsApp, FIFA y los organizadores del Mundial 2026 continúan calentando el ambiente para una edición histórica que arrancará en pocos días y que promete convertirse en una de las más grandes de todos los tiempos.