Yucateco “Rojo” Peraza supera el pesaje y toma ventaja en la pelea por el cinturón welter de la Fecarbox

El pugilista yucateco Pablo “Rojo” Peraza libró sin problemas el primer escollo en busca de conseguir el título welter de la Federación Centroamericana de Boxeo (Fecarbox) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al “ganarle” a la báscula mientras su rival, el jalisciense Alexis “Halcón” Ríos fue noqueado.

El tapatío salió media hora antes del arranque del pesaje oficial para subirse a la romana el que le marcó casi un kilo por encima de la marca de esta división el cual es entre 63.500 y 66.600 kilogramos.

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Al ver que le sobraba peso salió a correr bajo los intensos rayos del sol de Mérida, pero a pesar del esfuerzo cuando le tocó subirse marcó 67.200 kilos, 600 gramos más de la marca, aunque se “empelotó”.

“Se le dio la oportunidad de bajar los gramos que tenia de más pero no pudo conseguirlo, la pelea va, si Pablo consiga la victoria se hace con el cinturón, pero si es Alexis el que sale victorioso el título quedará vacante ya que no dio el peso”, comentó al POR ESTO! José Manzur Argüelles, representante del CMB y supervisor de la pelea titular.

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Por su lado, el boxito “Rojo” Peraza no tuvo problemas para dar el peso y su marca fue de 66.200 kilogramos, 400 gramos por abajo del limite superior, con lo que confirmó su derecho al cinturón.

“Nosotros hicimos todo el esfuerzo, nos matamos con la diete y nos mantuvimos por debajo del peso, es parte de nuestra obligación como peleadores, pero es responsabilidad de cada uno”, nos dijo por su lado “Rojo” Peraza.