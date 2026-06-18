Piratas de Campeche U16 representará a México en el Kukulcán de Mérida ante potencias extranjeras

Un total de 14 peloteros de la Escuela de Béisbol Piratas de Campeche portarán los colores del estado en el Latin American World Series, certamen internacional de la categoría U16 que tendrá como sede la ciudad de Mérida, Yucatán, del 22 al 28 de junio. La novena campechana buscará destacar ante organizaciones de distintos países y consolidar el talento local en una competencia de alto nivel.

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La delegación campechana está integrada por Efraín Salazar Caamal, Jared Moo Uc, Carlos Medina Cu, Ronaldo Rosario Dzul, José Asencio Córdova, Fernando Che Madero, Aldair Nájera Madero, Saúl Magaña Durán, Yulian Che Pérez, Luis Moo Koyoc, Brayan Viveros Sosa, Emiliano Arroyo Punab, Dylan Wong Novelo y Fernando Chi Bacab. Todos ellos competirán bajo la dirección de Eduardo Duarte.

El presidente del club confirmó la participación del equipo en este importante compromiso internacional, donde se espera la presencia de representativos de Canadá, Estados Unidos, países del Caribe y diversas naciones latinoamericanas. La competencia reunirá a más de un centenar de equipos que disputarán durante una semana los máximos honores de sus respectivas categorías.

El certamen de alto nivel se llevará a cabo del 22 al 28 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Kukulcán, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán. / Especial

La Escuela de Béisbol Piratas de Campeche tendrá la responsabilidad de representar tanto al estado como a México en este escenario deportivo. La experiencia permitirá que los jóvenes atletas midan su nivel frente a rivales con amplia tradición beisbolera y continúen fortaleciendo su desarrollo competitivo.

El torneo se desarrollará en el Estadio Kukulcán, inmueble emblemático del béisbol yucateco y casa de los Leones de Yucatán. Además de las delegaciones internacionales, participarán equipos provenientes de entidades con gran historia en este deporte, entre ellas Sonora, Sinaloa, Baja California y Jalisco.

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La ceremonia inaugural está programada para el próximo 22 de junio a las 18:00 horas y marcará el inicio de una intensa semana de actividades. Con entusiasmo y preparación, los jóvenes campechanos acudirán a esta cita deportiva con el objetivo de poner en alto el nombre de Campeche y demostrar la calidad de la cantera beisbolera del estado.

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JGH