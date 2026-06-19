Mundial 2026: CDMX pagó 135 mdp por transmitir los partidos en espacios públicos

La Ciudad de México destinó 135 millones de pesos para adquirir los derechos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de llevar los encuentros a los diferentes espacios públicos donde se realizan actividades relacionadas con el torneo.

Durante la presentación de una alianza con la iniciativa privada, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el monto invertido para la transmisión de los partidos no representará una carga permanente para las finanzas capitalinas, ya que será recuperado mediante la participación de diversas empresas patrocinadoras.

La mandataria detalló que más de 30 empresas se sumarán a la organización de los 18 festivales futboleros distribuidos en distintas alcaldías de la capital. Estas compañías aportarán recursos económicos, servicios logísticos, equipamiento y apoyos en especie para respaldar la realización de las actividades mundialistas.

De acuerdo con la administración local, las contribuciones de los patrocinadores permitirán cubrir el costo de los derechos de transmisión y garantizar que los aficionados puedan seguir los encuentros del Mundial 2026 en pantallas instaladas en distintos puntos de la ciudad.

El esquema contempla que la colaboración empresarial ayude a financiar la infraestructura necesaria para la operación de los festivales, así como los servicios requeridos para la transmisión de todos los partidos de la justa internacional.

Con esta estrategia, el gobierno capitalino busca ampliar el acceso gratuito a los encuentros del torneo y fortalecer las actividades relacionadas con la celebración del Mundial en la capital del país.