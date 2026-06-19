¿Cuándo vuelve a jugar México? Fecha y horario del partido ante Chequia en el Mundial 2026

La Selección Mexicana cumplió con la tarea al derrotar a Corea del Sur y asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ahora, el equipo dirigido por Javier Aguirre se prepara para su último compromiso de la fase de grupos, donde intentará mantener el paso perfecto y confirmar su dominio en el Grupo A.

Con dos victorias en sus primeros encuentros, el Tricolor suma seis puntos y ya no puede perder el liderato de su sector. El triunfo en Guadalajara no solo significó la clasificación anticipada, sino también la oportunidad de afrontar el siguiente encuentro con mayor tranquilidad.

¿Cuándo juega México contra Chequia?

El próximo partido de México será frente a Chequia, duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo A.

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Ciudad de México

A la misma hora también se disputará el encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur en Monterrey, como marca el reglamento de la FIFA para la última jornada de la fase de grupos.

México buscará terminar con marca perfecta

La clasificación ya está asegurada, pero el combinado nacional aún tiene un objetivo importante por delante: cerrar la primera fase con nueve puntos de nueve posibles.

Además, el encuentro podría representar una oportunidad para que algunos futbolistas que han tenido poca o nula participación sumen minutos en el torneo. Entre los nombres que generan expectativa aparece el de Guillermo Ochoa, quien forma parte de la convocatoria mundialista y aspira a participar en su sexta Copa del Mundo.

El panorama del Grupo A

Así llega el sector antes de la última jornada:

México | 6 puntos

Corea del Sur | 3 puntos

Chequia | 1 punto

Sudáfrica | 1 punto

Con el boleto a la siguiente ronda en la bolsa, México afrontará el choque ante Chequia con la mira puesta en conservar el liderato, mantener el invicto y llegar con confianza a la fase de eliminación directa del Mundial 2026.