CNTE vandaliza figuras monumentales mundialistas en Paseo de la Reforma y advierte que mantendrá protestas en CDMX

Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) escalaron este martes en la Ciudad de México luego de que un grupo de manifestantes realizara actos de vandalismo contra instalaciones decorativas del Mundial de Futbol 2026 ubicadas sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia.

Mientras representantes del magisterio mantenían una postura de presión frente al Gobierno federal y advertían que no pondrán fin a sus movilizaciones, algunos participantes retiraron elementos de varias figuras monumentales instaladas en la zona y posteriormente les prendieron fuego.

Los hechos ocurrieron en uno de los puntos donde la CNTE mantiene concentraciones y bloqueos como parte de sus acciones para exigir respuestas a sus demandas laborales y sindicales.

Derriban figuras y provocan incendio en Paseo de la Reforma

De acuerdo con reportes en el lugar, al menos tres figuras monumentales de jugadores fueron derribadas durante la protesta. Además, la vestimenta que formaba parte de las estructuras fue retirada y utilizada para alimentar las llamas.

Entre los objetos incendiados también se encontraban balones gigantes que acompañaban las figuras instaladas sobre la principal avenida de la capital del país.

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Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron los daños ocasionados a las estructuras colocadas en una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México.

Bomberos intervienen para controlar el fuego

Tras el reporte del incendio, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para evitar que las llamas se propagaran y representaran un riesgo para los asistentes o para otras instalaciones cercanas.

Antes de que concluyeran las labores de emergencia, un ciudadano que presenció los hechos ayudó a sofocar parte del fuego que consumía uno de los balones desprendidos de las estructuras.

🚨 Integrantes de la CNTE derribaron varias figuras decorativas alusivas al Mundial 2026 instaladas sobre Paseo de la Reforma. La acción ocurrió en medio de las protestas por los enfrentamientos registrados este lunes en la CDMX. pic.twitter.com/hOnfHv5XjP — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 2, 2026

CNTE mantiene presión sobre el Gobierno federal

Las acciones se producen en medio de las negociaciones entre la CNTE y autoridades federales encabezadas por las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.

Pese a los acercamientos institucionales, dirigentes magisteriales han reiterado que mantendrán las movilizaciones, bloqueos y plantones hasta obtener respuestas concretas a sus demandas, entre ellas cambios en el sistema de pensiones y la derogación de reformas que consideran perjudiciales para el sector educativo.

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