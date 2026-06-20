¿Por qué los mexicanos cantan el "Cielito Lindo" en partidos de futbol? El significado detrás del himno no oficial de México

Cada vez que la Selección Mexicana salta a la cancha o una multitud de aficionados se reúne para celebrar, hay una canción que inevitablemente se escucha por encima del ruido: Cielito Lindo. Lo que comenzó como una composición musical en el siglo XIX terminó convirtiéndose en uno de los mayores símbolos de identidad nacional.

La obra fue creada en 1882 por Quirino Mendoza y Cortés, pero con el paso de los años trascendió el ámbito musical para convertirse en una expresión de pertenencia y orgullo. Hoy, su interpretación es común en estadios, plazas públicas, reuniones familiares y cualquier espacio donde los mexicanos buscan sentirse conectados entre sí.

Uno de los elementos más reconocibles de la canción es la frase “canta y no llores”, que para muchos representa una forma de enfrentar las dificultades con optimismo. El mensaje transmite la idea de que, aun en momentos complicados, la música y la unión pueden servir como refugio emocional.

🇲🇽🎶 Cuando miles de voces entonan "Cielito Lindo" en un estadio, el sentimiento es imposible de explicar.



😀La canción, popularizada por Quirino Mendoza y Cortés en 1882, se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de México dentro y fuera del país. ¿Qué… pic.twitter.com/DtULTUKbKp — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) June 18, 2026

Durante eventos internacionales, especialmente en los Mundiales de futbol, el tema adquiere una dimensión especial. Miles de aficionados entonan el coro al unísono para mostrar apoyo al equipo nacional y recordar sus raíces, sin importar si se encuentran en México o en cualquier otro país.

La fuerza de Cielito Lindo radica en su capacidad para reunir a personas de distintas generaciones. Su melodía sencilla y su coro fácilmente reconocible permiten que niños, jóvenes y adultos compartan un mismo sentimiento en cuestión de segundos.

Más allá del deporte, la canción también funciona como un símbolo de resiliencia mexicana. Para muchos, cantar sus versos significa transformar la nostalgia, la tristeza o la incertidumbre en una experiencia colectiva marcada por la alegría y la esperanza.

Por ello, cada vez que miles de voces entonan Cielito Lindo, no solo interpretan una canción tradicional. También celebran una parte fundamental de la cultura mexicana, una que sigue viva y que encuentra en la música una manera de expresar identidad, orgullo y unidad.

Letra de "Cielito Lindo"

De la Sierra Morena,

cielito lindo,vienen bajando

un par de ojitos negros,

cielito lindo, de contrabando.

¡Ay, ay, ay, ay!

Canta y no llores,

porque cantando se alegran,

cielito lindo, los corazones.

Ese lunar que tienes,

cielito lindo, junto a la boca,

no se lo des a nadie, cielito lindo,

que a mí me toca.

¡Ay, ay, ay, ay!

Canta y no llores,

porque cantando se alegran,

cielito lindo, los corazones.

Pájaro que abandona,

cielito lindo, su primer nido,

vuelve a encontrar la nieve, cielito lindo,

y lo ha perdido.

¡Ay, ay, ay, ay!

Canta y no llores,

porque cantando se alegran,

cielito lindo, los corazones.