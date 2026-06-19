¿Luis Miguel iba a cantar en la inauguración del Mundial 2026?, esto se sabe al respecto

Hace poco, se dio a conocer que Luis Miguel no estaría pasando por el mejor momento en cuanto a temas de salud, pues se comenzó a especular que tuvo que ser hospitalizado para que le realizaran una cirugía.

Recordemos que, el cantante siempre ha tratado de llevar una vida muy tranquila alejada de los escándalos y los medios de comunicación. Sin embargo, ahora su salud ha estado en el centro de la polémica, aunque se ha filtrado que ya estaría en recuperación.

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¿Por qué Luis Miguel no cantó en la inauguración del Mundial?

Ahora existe una nueva controversia que se ha sumado a la vida del cantante, pues se dio a conocer que Luis Miguel iba a estar presente en la inauguración de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero sus problemas de salud le quitaron la oportunidad.

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Fue este viernes 19 de junio, cuando salieron a la luz más detalles sobre esta situación que vive el cantante, pues se mencionó qué pasó por un proceso médico. Incluso, el periodista Roberto Antolín, afirmó que a Luis Miguel le plantearon la posibilidad de entonar el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026.

"Es una operación planificada, no ha sido algo de urgencia, desde hace tres o cuatro meses. Le plantearon la posibilidad de cantar el himno de México en la inauguración del Mundial, al no poder hacerlo, por la intervención quirúrgica, tuvo que ser Alejandro Fernández"

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