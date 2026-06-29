Manuel Neuer iguala histórico récord de Antonio Carbajal en los Mundiales

Manuel Neuer escribió un nuevo capítulo en la historia de las Copas del Mundo, aunque no precisamente por un registro positivo. El arquero alemán igualó la marca del mexicano Antonio Carbajal al enlazar 10 partidos consecutivos recibiendo al menos un gol en la máxima justa del futbol internacional.

El registro se consumó durante el encuentro entre Alemania y Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuando la Albirroja logró abrir el marcador. Con ese tanto, el guardameta germano alcanzó un récord que el legendario exportero mexicano había establecido entre las ediciones de 1950 y 1962.

La histórica racha de Antonio Carbajal, conocido como "La Tota", permaneció intacta durante décadas y parecía complicada de igualar. Sin embargo, Neuer llegó a esa cifra con una secuencia que comenzó en Rusia 2018 y se extendió hasta la actual Copa del Mundo.

Los porteros con más partidos consecutivos recibiendo gol en la historia de los Mundiales son:

Manuel Neuer (2018-2026): 10 partidos.

(2018-2026): 10 partidos. Antonio Carbajal (1950-1962): 10 partidos.

(1950-1962): 10 partidos. Thomas Ravelli (1990-1994): 9 partidos.

(1990-1994): 9 partidos. Jean-Marie Pfaff (1982-1986): 8 partidos.

(1982-1986): 8 partidos. Jorge Campos (1994-1998): 8 partidos.

Además de igualar la marca de Carbajal, el capitán alemán alcanzó otro registro destacado al convertirse en el futbolista de Alemania con más partidos como titular en una Copa del Mundo, llegando a 23 encuentros, por encima de figuras como Lothar Matthäus y Miroslav Klose.

Pese a los logros individuales, la jornada tuvo un sabor amargo para Neuer. La desventaja frente a Paraguay puso en riesgo la continuidad de Alemania en el Mundial 2026, dejando en segundo plano las marcas personales del experimentado guardameta.