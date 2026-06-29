¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 29 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La actividad comenzará en Houston con el enfrentamiento entre Brasil y Japón. Más tarde, Alemania intentará hacer valer su condición de favorita frente a Paraguay, mientras que la jornada cerrará con un atractivo duelo entre Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey.
¿Qué partidos del Mundial hay hoy 29 de junio?
Brasil vs Japón
Horario: 11:00 horas
Estadio: Houston
Dieciseisavos de final
Transmisión: ViX Premium
Alemania vs Paraguay
Horario: 14:30 horas
Estadio: Boston
Dieciseisavos de final
Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
Países Bajos vs Marruecos
Horario: 19:00 horas
Estadio Monterrey
Dieciseisavos de final
Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo
Brasil vs Japón
Mérida: 11:00 horas
Campeche: 11:00 horas
Quintana Roo: 12:00 horas
Alemania vs Paraguay
Mérida: 14:30 horas
Campeche: 14:30 horas
Quintana Roo: 15:30 horas
Países Bajos vs Marruecos
Mérida: 19:00 horas
Campeche: 19:00 horas
Quintana Roo: 20:00 horas
¿Qué partidos pasan por TV abierta?
Los encuentros que podrán verse de manera gratuita por televisión abierta son:
Alemania vs Paraguay
Canal 5
Azteca 7
TUDN
ViX Premium
Países Bajos vs Marruecos
Canal 5
Azteca 7
TUDN
ViX Premium
El partido entre Brasil y Japón estará disponible exclusivamente mediante ViX Premium.
Brasil y Alemania buscan confirmar su favoritismo
Brasil llega a esta instancia tras finalizar como líder invicto del Grupo C y enfrentará a una selección de Japón que sorprendió durante la fase de grupos al clasificar como segundo del Grupo F.
Por su parte, Alemania intentará recuperar confianza luego de una primera fase con altibajos. Los germanos se medirán a Paraguay, que avanzó como uno de los mejores terceros lugares y buscará dar la sorpresa.
La jornada concluirá en Monterrey con uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final. Países Bajos enfrentará a Marruecos, selección que intentará repetir la hazaña de sus destacadas actuaciones en las Copas del Mundo recientes y avanzar nuevamente a los octavos de final.
Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 29
de junio
11:00 horas | Brasil vs Japón
14:30 horas | Alemania vs Paraguay
19:00 horas | Países Bajos vs Marruecos
La ronda de dieciseisavos continúa este lunes con tres partidos que prometen emociones de principio a fin y que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026.