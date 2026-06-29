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Deportes

¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 29 de junio, horarios y dónde ver en vivo

No te pierdas los tres duelos de este día, donde las potencias como Alemania, y Brasil, salen a escena.

Ana García

Por Ana García / Ana

29 de jun de 2026

2 min

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Neymar enciende los focos rojos en Brasil
Neymar enciende los focos rojos en Brasil

La actividad comenzará en Houston con el enfrentamiento entre Brasil y Japón. Más tarde, Alemania intentará hacer valer su condición de favorita frente a Paraguay, mientras que la jornada cerrará con un atractivo duelo entre Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 29 de junio?

Brasil vs Japón

Horario: 11:00 horas

Estadio: Houston

Dieciseisavos de final

Transmisión: ViX Premium

Alemania vs Paraguay

Horario: 14:30 horas

Estadio: Boston

Dieciseisavos de final

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Países Bajos vs Marruecos

Horario: 19:00 horas

Estadio Monterrey

Dieciseisavos de final

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Brasil vs Japón

Mérida: 11:00 horas

Campeche: 11:00 horas

Quintana Roo: 12:00 horas

Alemania vs Paraguay

Mérida: 14:30 horas

Campeche: 14:30 horas

Quintana Roo: 15:30 horas

Países Bajos vs Marruecos

Mérida: 19:00 horas

Campeche: 19:00 horas

Quintana Roo: 20:00 horas

¿Qué partidos pasan por TV abierta?

Los encuentros que podrán verse de manera gratuita por televisión abierta son:

Alemania vs Paraguay

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Países Bajos vs Marruecos

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

El partido entre Brasil y Japón estará disponible exclusivamente mediante ViX Premium.

Brasil y Alemania buscan confirmar su favoritismo

Brasil llega a esta instancia tras finalizar como líder invicto del Grupo C y enfrentará a una selección de Japón que sorprendió durante la fase de grupos al clasificar como segundo del Grupo F.

Por su parte, Alemania intentará recuperar confianza luego de una primera fase con altibajos. Los germanos se medirán a Paraguay, que avanzó como uno de los mejores terceros lugares y buscará dar la sorpresa.

La jornada concluirá en Monterrey con uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final. Países Bajos enfrentará a Marruecos, selección que intentará repetir la hazaña de sus destacadas actuaciones en las Copas del Mundo recientes y avanzar nuevamente a los octavos de final.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 29

de junio

11:00 horas | Brasil vs Japón

14:30 horas | Alemania vs Paraguay

19:00 horas | Países Bajos vs Marruecos

La ronda de dieciseisavos continúa este lunes con tres partidos que prometen emociones de principio a fin y que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026.