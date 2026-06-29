¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 30 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 continúa este martes 30 de junio con tres partidos correspondientes a los dieciseisavos de final. La gran atención estará puesta en la Selección Mexicana, que intentará aprovechar su condición de local para eliminar a Ecuador y mantenerse en la pelea por el título.
Antes del encuentro del Tri, la jornada comenzará con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega, mientras que Francia buscará imponer su jerarquía frente a Suecia por otro boleto a los octavos de final.
¿Qué partidos del Mundial hay mañana 30 de junio?
Costa de Marfil vs Noruega
- Horario: 11:00 horas
- Estadio: Dallas
- Dieciseisavos de final
- Transmisión: ViX Premium
Francia vs Suecia
- Horario: 15:00 horas
- Estadio: Nueva York/Nueva Jersey
- Dieciseisavos de final
- Transmisión: ViX Premium
México vs Ecuador
- Horario: 19:00 horas
- Estadio Ciudad de México
- Dieciseisavos de final
- Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo
Costa de Marfil vs Noruega
- Mérida: 11:00 horas
- Campeche: 11:00 horas
- Quintana Roo: 12:00 horas
Francia vs Suecia
- Mérida: 15:00 horas
- Campeche: 15:00 horas
- Quintana Roo: 16:00 horas
México vs Ecuador
- Mérida: 19:00 horas
- Campeche: 19:00 horas
- Quintana Roo: 20:00 horas
¿Qué partidos pasan por TV abierta?
México vs Ecuador
- Azteca 7
- Canal 5
- TUDN
- ViX Premium
Los encuentros entre Costa de Marfil vs Noruega y Francia vs Suecia podrán seguirse a través de ViX Premium.
México va por el pase a octavos de final
El duelo más esperado de la jornada será el que protagonizarán México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por Javier Aguirre intentará hacer valer la localía para instalarse entre los 16 mejores del torneo y mantener vivo el sueño mundialista.
Francia, por su parte, buscará confirmar su candidatura al título frente a una Suecia que ha sido una de las selecciones más competitivas del certamen, mientras que Costa de Marfil y Noruega abrirán la actividad con un partido que promete intensidad de principio a fin.
Agenda completa del Mundial 2026 para mañana 30 de junio
- 11:00 horas | Costa de Marfil vs Noruega
- 15:00 horas | Francia vs Suecia
- 19:00 horas | México vs Ecuador
La jornada podría definir a tres nuevos invitados a los octavos de final, con la Selección Mexicana como protagonista de una de las noches más importantes del Mundial 2026.