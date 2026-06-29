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Deportes

¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 30 de junio, horarios y dónde ver en vivo

México buscará su boleto a los octavos de final cuando enfrente a Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

Ana García

Por Ana García

29 de jun de 2026

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México va por su boleto a cuartos
México va por su boleto a cuartos / AP

La Copa del Mundo 2026 continúa este martes 30 de junio con tres partidos correspondientes a los dieciseisavos de final. La gran atención estará puesta en la Selección Mexicana, que intentará aprovechar su condición de local para eliminar a Ecuador y mantenerse en la pelea por el título.

Antes del encuentro del Tri, la jornada comenzará con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega, mientras que Francia buscará imponer su jerarquía frente a Suecia por otro boleto a los octavos de final.

¿Qué partidos del Mundial hay mañana 30 de junio?

Costa de Marfil vs Noruega

  • Horario: 11:00 horas
  • Estadio: Dallas
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: ViX Premium

Francia vs Suecia

  • Horario: 15:00 horas
  • Estadio: Nueva York/Nueva Jersey
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: ViX Premium

México vs Ecuador

  • Horario: 19:00 horas
  • Estadio Ciudad de México
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Costa de Marfil vs Noruega

  • Mérida: 11:00 horas
  • Campeche: 11:00 horas
  • Quintana Roo: 12:00 horas

Francia vs Suecia

  • Mérida: 15:00 horas
  • Campeche: 15:00 horas
  • Quintana Roo: 16:00 horas

México vs Ecuador

  • Mérida: 19:00 horas
  • Campeche: 19:00 horas
  • Quintana Roo: 20:00 horas

¿Qué partidos pasan por TV abierta?

México vs Ecuador

  • Azteca 7
  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX Premium

Los encuentros entre Costa de Marfil vs Noruega y Francia vs Suecia podrán seguirse a través de ViX Premium.

México va por el pase a octavos de final

El duelo más esperado de la jornada será el que protagonizarán México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por Javier Aguirre intentará hacer valer la localía para instalarse entre los 16 mejores del torneo y mantener vivo el sueño mundialista.

Francia, por su parte, buscará confirmar su candidatura al título frente a una Suecia que ha sido una de las selecciones más competitivas del certamen, mientras que Costa de Marfil y Noruega abrirán la actividad con un partido que promete intensidad de principio a fin.

Agenda completa del Mundial 2026 para mañana 30 de junio

  • 11:00 horas | Costa de Marfil vs Noruega
  • 15:00 horas | Francia vs Suecia
  • 19:00 horas | México vs Ecuador

La jornada podría definir a tres nuevos invitados a los octavos de final, con la Selección Mexicana como protagonista de una de las noches más importantes del Mundial 2026.

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