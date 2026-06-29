Liga Estatal de Natación mantiene activa la piscina del 20 de Noviembre

Con torneos como la tercera fecha de la Liga Estatal de Natación se mantiene en uso la piscina de la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”, señaló Clara Luz Uscanga Morales, administradora de dicho complejo. Dijo que es la tercera ocasión que han logrado realizar este evento con la participación de escuelas de Ciudad del Carmen, Escárcega y hasta de Tabasco, con apoyo de la afición y del Instituto del Deporte de Campeche.

“El objetivo primordial es promover el deporte de la natación, que se sumen más jóvenes de todas las edades, ya que esto ayuda a que sean personas más sanas y se alejen de los vicios”, manifestó Clara Luz Uscanga.

Tan solo en este torneo se logró la participación de 136 atletas, entre los que destacaron alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y “Los Charales” de la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”.

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La administradora comentó que el objetivo, también, es poder organizar torneos regionales con miras a preparar más atletas que puedan llegar a las competencias nacionales y representar a México en los Panamericanos.

Lo anterior, al considerar que en el Estado de Campeche están encontrando potencial en los jóvenes que requieren apoyo y motivación de sus padres y de las autoridades, que buscan impulsar los deportes por primera vez en seis de los 13 municipios.

Y, sobre todo —continuó—, aprovechar la remodelación que se ha hecho en la infraestructura deportiva, como lo fue con el techado de la piscina del “20 de Noviembre”, la de clavados del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR) y la de la Universidad Autónoma de Campeche, donde cuentan con sus propios equipos a la par con los que impulsa el Instituto del Deporte (Indecam).

“Agradecemos el apoyo que los jóvenes reciben de sus familias, es lo que nos motiva a los que estamos encargados de impulsar las competencias deportivas como es la natación, y año con año creemos que esta actividad irá en ascenso; es lo que buscamos, que haya mayor promoción, ya que es lo que hace falta para sumar a la sociedad, como lo sano que es la práctica del deporte, en este caso la natación”, indicó.

Buscan talento joven

Por otra parte, autoridades del Instituto del Deporte informaron que buscan llevar más jóvenes a la piscina de clavados, sobre todo de otros municipios, al destacar que está abierta al público.

“Ese es el objetivo, las instalaciones del CEDAR están bien coordinadas con lo que se hace junto con las del 20 de Noviembre, lo que se busca es fomentar la natación y que niños, jóvenes y sus familias aprovechen de los espacios”, manifestó Fernando Menéndez Botanez, director general de la dependencia.

Anunció también que próximamente iniciará la rehabilitación del techo de las canchas de basquetbol del “20 de Noviembre”, donde se desarrollan varias ligas locales y que los usuarios habían demandado atención al inmueble con anterioridad.

“Lo primero que se hizo fue la atención al techado de la piscina que ha motivado que más personas, entre éstas, jóvenes, vengan a practicar la natación, algunos para sentirse saludables y otros para ser atletas de alto rendimiento”, añadió el funcionario.