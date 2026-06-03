Real Madrid presenta su nueva playera 2026-27: diseño, fotos y precios en México

Antes del inicio de una nueva campaña futbolística, el Real Madrid encendió la conversación entre sus aficionados al presentar oficialmente la camiseta que utilizará como local durante la temporada 2026-27. El nuevo diseño conserva la esencia histórica del club, pero incorpora elementos modernos que le dan una imagen renovada.

El conjunto merengue dio a conocer su nueva indumentaria a través de redes sociales, donde compartió las primeras imágenes del uniforme desarrollado por adidas. La playera mantiene el tradicional color blanco que distingue al club, aunque añade llamativos detalles en verde oscuro y rosa, una combinación que ha generado reacciones entre los seguidores madridistas.

Uno de los aspectos más destacados del diseño es el acabado en el cuello y los puños, donde predominan los tonos verdes, mientras que las clásicas tres franjas de la marca deportiva aparecen en color rosa sobre los hombros. Estos elementos buscan aportar frescura sin perder la identidad histórica de la institución.

De acuerdo con la información proporcionada por adidas, la inspiración del uniforme proviene de los detalles ornamentales presentes en la corona del escudo del club. Los patrones geométricos incorporados en la tela evocan diamantes y perlas, combinando elegancia, tradición y tecnología enfocada al rendimiento deportivo.

La firma deportiva explicó que la nueva camiseta pretende representar valores como la excelencia, la precisión y la artesanía que han acompañado al equipo a lo largo de su historia. Todo ello se refleja en un diseño sobrio que apuesta por pequeños detalles visuales para diferenciarse de temporadas anteriores.

nuestra identidad es la elegancia. ⚪

Presentamos nuestra primera equipación 26/27, ya disponible.@adidasfootball pic.twitter.com/rSv5JnwqDa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026

El uniforme se complementa con shorts y medias en color blanco, acompañados por los mismos acentos en verde y rosa que aparecen en la camiseta. La colección completa ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales del club y en puntos de venta autorizados.

Para los aficionados mexicanos, la nueva playera ya puede adquirirse en la tienda en línea de adidas México. La versión para aficionados tiene un precio de 1,999 pesos, mientras que la edición profesional utilizada por los jugadores alcanza los 3,199 pesos.

Por su parte, la versión infantil tiene un costo de 1,699 pesos. Los uniformes completos para niños oscilan entre los 1,699 y los 2,499 pesos, mientras que el conjunto para bebé se comercializa en 1,499 pesos.

Con esta presentación, el Real Madrid comienza a preparar el camino hacia una nueva temporada, estrenando una camiseta que mezcla tradición, innovación y una imagen renovada para seguir conquistando a sus aficionados dentro y fuera de España.