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Mundial 2026: Tormenta eléctrica aplaza el inicio del México vs. Ecuador

La FIFA informó que el partido comenzará únicamente cuando existan condiciones seguras para jugadores, aficionados, árbitros y personal operativo.

Ana García

Por Ana García

30 de jun de 2026

1 min

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Las pantallas del estadio Ciudad de México lucen este mensaje
Las pantallas del estadio Ciudad de México lucen este mensaje

La tormenta eléctrica registrada en los alrededores del Estadio Ciudad de México obligó a retrasar el inicio del partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. Se espera un nuevo reporte de FIFA a las 6:15 pm.

La FIFA y el comité organizador informaron através de las pantallas del estadio que la decisión se tomó como medida de prevención, ya que la prioridad es garantizar la seguridad de los jugadores, los cuerpos técnicos, los árbitros, los aficionados y todo el personal que participa en la organización del encuentro.

Mientras las condiciones meteorológicas mejoran, los aficionados permanecen resguardados dentro del inmueble y las autoridades continúan monitoreando la actividad eléctrica para determinar el momento adecuado para disputar el compromiso.

Hasta ahora, la FIFA no ha anunciado una nueva hora para el silbatazo inicial del México vs Ecuador. La reprogramación dependerá de que existan las condiciones necesarias para que el encuentro pueda desarrollarse sin riesgos.

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