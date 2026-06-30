Noruega derrota a Costa de Marfil y avanza a octavos de final

Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil en el Estadio Dallas de Texas, sellando su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El gol del triunfo fue obra de Erling Haaland, quien apareció en los minutos finales para resolver un encuentro muy cerrado

El conjunto nórdico logró imponerse gracias a su contundencia en momentos clave.

Antonio Nusa abrió el marcador al minuto 39, con un remate al ángulo tras asistencia de Martin Ødegaard.

Sin embargo, al 74 se empató el tanteador por conducto de Amad Diallo, luego de una pared con Nicolas Pépé.

Haaland definió el partido al minuto 86, aprovechando una asistencia de Patrick Berg en el área.

¡GOOOOL DE HAALAAND! ¡NORUEGAAAA HACE EL 1-2! ⚽🇳🇴



El androide apareció al 85'. ¡Pueden ganar el juego! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/9zo4aLj6GL — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

¿Cuál es el rival de Noruega para los Octavos de Final del Mundial 2026?

Será nada más y nada menos que Brasil que por su parte eliminó del torneo a Japón.