"¡No están solos!": el homenaje del Estadio Ciudad de México a Venezuela en el Mundial 2026

La emoción por el México vs. Ecuador quedó momentáneamente en segundo plano cuando el Estadio Azteca protagonizó una de las postales más conmovedoras del Mundial 2026. Minutos antes del inicio del encuentro, miles de aficionados dedicaron un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, afectado por los recientes terremotos.

Durante la ceremonia protocolaria, las tribunas del Coloso de Santa Úrsula estallaron en un solo coro que recorrió todo el inmueble:

"¡No están solos, no están solos! ¡Fuerza, hermanos venezolanos!"

El mensaje fue acompañado por una prolongada ovación y aplausos de los asistentes, quienes dejaron de lado por unos instantes la rivalidad deportiva para expresar su respaldo a las víctimas de la tragedia que golpeó al país sudamericano.

⚽️🏆 MUNDIAL 2026:



🇲🇽🇪🇨🇻🇪 Antes del inicio del México vs. Ecuador, todo el Estadio Azteca se unió en un emotivo cántico de solidaridad con Venezuela:



"¡No están solos, no están solos! ¡Fuerza, hermanos venezolanos!"



Un conmovedor gesto de apoyo hacia las víctimas de los… pic.twitter.com/DuAO34syQe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

La muestra de apoyo se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada, recordando que el futbol también puede servir como un espacio para la empatía y la unión entre naciones, especialmente en circunstancias de adversidad.

Antes de que comenzara el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la afición presente en el Estadio Azteca demostró que la grandeza del deporte no solo se refleja dentro de la cancha, sino también en los gestos de solidaridad capaces de trascender fronteras.