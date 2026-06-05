Hija de Gustavo Petro aclara polémica con James y llama a apoyar a la Selección de Colombia

Luego de que un video se viralizara en redes sociales y generara especulaciones sobre un supuesto desplante de James Rodríguez hacia Antonella Petro, hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro, la joven decidió romper el silencio para aclarar la situación y enviar un mensaje de respaldo a la Selección Colombia.

A través de sus redes sociales, Antonella desmintió cualquier versión de molestia o tristeza por lo ocurrido durante el encuentro de la escuadra cafetera, asegurando que vivió una jornada especial y llena de emoción junto al combinado nacional.

"El primer gol que celebré en toda mi vida fue el de James en el Mundial 2014 y uno de mis mejores recuerdos fue a los 6 años cuando lo conocí. ¿Cómo voy a estar triste viendo a la Sele? Sería algo ilógico", expresó.

La adolescente recordó la admiración que siente por el capitán colombiano desde la histórica participación de la selección en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, torneo en el que James se convirtió en una de las grandes figuras del certamen.

#ATENTOS 🚨 Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre el video viral que sugería un supuesto desplante por parte del jugador James Rodríguez. La adolescente aclaró la situación y a la vez dejó un importante mensaje de unión para todos los colombianos.… https://t.co/gdxNcegyiq pic.twitter.com/C5LPIeAr09 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 6, 2026

Asimismo, destacó que la experiencia vivida recientemente quedará grabada en su memoria como un momento de felicidad. "Ayer fue un día que guardaré, con alegría, por siempre en mi corazón", agregó.

Más allá de aclarar la controversia, Antonella aprovechó la atención mediática para enviar un mensaje de unidad a todos los colombianos en torno al equipo nacional.

¿Ud qué opina?



Supuesto "desplante" de James a Antonella. pic.twitter.com/lgkeA1hQPl — ¿Ud qué opina? (@Ud_Que_Opina) June 4, 2026

"A toda Colombia le digo que a nuestra selección hay que apoyarla, en la cancha somos un solo país", escribió, acompañando sus palabras con los emojis de la bandera colombiana y un balón de fútbol.

Las declaraciones de Antonella Petro fueron bien recibidas por numerosos usuarios en redes sociales, quienes destacaron su llamado a dejar de lado las polémicas y enfocarse en respaldar a la Selección Colombia en sus próximos compromisos.