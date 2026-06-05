La Copa del Mundial 2026 ya está en la CDMX: fechas, sede, horarios y cómo verla

A solo unos días de que arranque el Mundial, la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a la Ciudad de México y podrá ser vista por los aficionados que acudan a visitarla en Utopía Mixiuhca.

Como parte del Trophy Tour, la copa original ha recorrido diferentes lugares del mundo y ciudades de México, y ahora estará en la capital del país para ser exhibida del 5 al 8 de junio.

"¡La Copa Mundial de la @FIFAcom ya está en la Ciudad de México! Recibimos el Trofeo más anhelado en la #UTOPÍA Mixiuhca. Del 5 al 8 de junio podrás conocer de cerca este histórico emblema del deporte. ​Nuestra capital es el corazón del futbol mundial y estamos listos para hacer historia", escribió la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada.

Es un gran orgullo y placer recibir a la leyenda del Futbol Mexicano, Hugo Sánchez, en la #UTOPÍA Mixiuhca para celebrar que el Trofeo de la Copa Mundial de la @FIFAcom está en nuestra capital.



​Los invitamos a todas y a todos a que no se pierdan esta oportunidad histórica.… pic.twitter.com/nMpj5a9wrx — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 5, 2026

El evento del trofeo oficial estuvo encabezado por la mandataria capitalina, que estuvo acompañada por los exfutbolistas Hugo Sánchez y el brasileño Roberto Carlos, Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial, entre otras personalidades.

Por su parte, Hugo Sánchez expresó que espera que en un futuro cercano la Selección Mexicana pueda levantar la Copa del Mundo y si es en este Mundial, mucho mejor.

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"Es un gran orgullo y placer recibir a la leyenda del Futbol Mexicano, Hugo Sánchez, en la #UTOPÍA Mixiuhca para celebrar que el Trofeo de la Copa Mundial de la @FIFAcom está en nuestra capital".

"​Los invitamos a todas y a todos a que no se pierdan esta oportunidad histórica. Vengan a conocer el trofeo más importante del deporte y a vivir de cerca la emoción mundialista", destacó Brugada.