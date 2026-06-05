Inglaterra recurre a la tecnología para sobrevivir al calor del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo pondrá a prueba el talento de las selecciones participantes, sino también su capacidad de adaptación a las altas temperaturas que se esperan en varias sedes de Estados Unidos. Ante este desafío, la selección de Inglaterra ha decidido recurrir a la tecnología para combatir el calor.

El combinado dirigido por Thomas Tuchel utilizará dispositivos especiales de enfriamiento de palmas durante entrenamientos y partidos, una herramienta que busca ayudar a los jugadores a soportar mejor las exigentes condiciones climáticas que enfrentarán durante el torneo.

¿Cómo funciona esta tecnología?

De acuerdo con reportes de la prensa británica, los dispositivos enfrían directamente las palmas de las manos, una de las zonas más eficaces para disipar calor corporal.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 Inglaterra también está teniendo inconvenientes para acoplarse al clima de Estados Unidos. ☀️ pic.twitter.com/rth47NnWdZ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 5, 2026

Diversos estudios han demostrado que reducir la temperatura en esta área puede contribuir a disminuir la temperatura central del cuerpo, favoreciendo una recuperación más rápida y ayudando a mantener el rendimiento físico durante esfuerzos prolongados.

La tecnología ya ha sido utilizada anteriormente por clubes de élite y ahora será una de las apuestas de Inglaterra para afrontar un Mundial que podría disputarse bajo temperaturas superiores a los 30 grados centígrados.

El calor, un rival más en el Mundial

La primera prueba para los ingleses llegó durante su concentración en West Palm Beach, donde los entrenamientos se realizaron bajo temperaturas cercanas a los 32°C.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que una parte importante de los encuentros del torneo se jugarán en condiciones similares, especialmente en ciudades del sur de Estados Unidos.

Por ello, el cuerpo técnico considera que la aclimatación será un factor clave para competir al máximo nivel.

Inglaterra quiere llegar preparada

El capitán inglés, Jordan Henderson, destacó la importancia de acostumbrarse cuanto antes al clima que encontrarán durante la competencia.

Antes de debutar en el Mundial, Inglaterra disputará dos amistosos de preparación:

Nueva Zelanda vs Inglaterra

Costa Rica vs Inglaterra

Estos encuentros servirán para evaluar tanto la respuesta física de los futbolistas como la efectividad de las nuevas herramientas de enfriamiento.

El camino de Inglaterra en el Mundial 2026

Los ingleses forman parte del Grupo L y son considerados uno de los candidatos para pelear por el título.

Calendario de Inglaterra

Inglaterra vs Croacia

Inglaterra vs Ghana

Inglaterra vs Panamá

Con figuras como Jude Bellingham, Harry Kane y una plantilla repleta de talento, los Tres Leones buscan romper una sequía mundialista que se extiende desde 1966.

Ahora, además de la estrategia táctica y la calidad futbolística, Inglaterra apuesta por la ciencia y la tecnología para intentar llegar más lejos en la Copa del Mundo.