NFL:¿Por qué los Bears abandonarán Chicago para jugar en Indiana?

Los cambios siguen sacudiendo a la NFL. Este viernes, los Chicago Bears confirmaron oficialmente que dejarán atrás su histórica casa en Chicago para mudarse al estado de Indiana, una decisión que pone fin a una relación de más de cinco décadas con el emblemático Soldier Field.

La decisión fue aprobada por unanimidad durante una reunión de la junta directiva de la franquicia y representa el primer paso para la construcción de un nuevo estadio de última generación en la ciudad de Hammond, ubicada a unos 35 minutos de Chicago.

Un nuevo hogar para los Bears

A través de un comunicado oficial, los directivos George McCaskey y Kevin Warren señalaron que el proyecto busca fortalecer la conexión entre el sur de Chicago y el noroeste de Indiana, además de impulsar el crecimiento económico y social de ambas regiones.

El nuevo inmueble será diseñado con estándares internacionales y contará con infraestructura de primer nivel para albergar eventos deportivos y espectáculos de gran magnitud.

Pese al anuncio, la mudanza no será inmediata. Los Bears continuarán jugando en Soldier Field durante la temporada 2026-27 mientras avanzan las obras del nuevo estadio.

Fin de una era en Chicago

La noticia marca el cierre de uno de los capítulos más emblemáticos en la historia de la NFL. Soldier Field ha sido la casa de los Bears durante 55 años y forma parte de la identidad de una franquicia fundada en 1920.

Para muchos aficionados, abandonar Chicago representa una ruptura emocional difícil de aceptar, especialmente por la tradición que existe entre la ciudad y el equipo.

La afición explota en redes

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Tras hacerse oficial la decisión, cientos de aficionados manifestaron su descontento en redes sociales.

Algunos calificaron la mudanza como una traición a la ciudad, mientras que otros criticaron directamente a la directiva por considerar que la franquicia debería permanecer en Chicago.

Entre los comentarios más recurrentes destacaron mensajes como:

"Mudarse a Indiana es una pésima decisión".

"Los Bears pertenecen a Chicago".

"Nunca perdonaremos esta decisión".

Indiana tendrá dos equipos de NFL

Con la llegada de los Bears, Indiana se convertirá en uno de los pocos estados con dos franquicias de la NFL, uniéndose a territorios como California, Texas, Florida, Nueva York y Ohio.

Los Bears compartirán estado con los Indianapolis Colts, aunque cada organización mantendrá mercados y aficiones claramente diferenciadas.

La mudanza representa uno de los movimientos más importantes en la NFL en los últimos años y podría abrir la puerta para que otras franquicias evalúen cambios similares en busca de nuevas oportunidades comerciales y de infraestructura.